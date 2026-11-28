تُعد مشكلة ارتجاع المريء من الاضطرابات الهضمية الشائعة التي قد تتفاقم نتيجة بعض العادات الغذائية اليومية التي يمارسها كثيرون دون إدراك مخاطرها، خاصة الإفراط في تناول الطعام وتناول الوجبات قبل النوم مباشرة. وفي هذا السياق، حذر الدكتور حسام موافي من هذه العادات، موضحًا أسباب حدوث ارتجاع المريء وطرق الوقاية منه، ومؤكدًا أهمية التشخيص المبكر لتحديد العلاج المناسب وفقًا لدرجة الحالة.

ونوه الدكتور حسام موافي إلى العادات الغذائية التي تزيد من فرص الإصابة بارتجاع المريء، موضحًا أن امتلاء المعدة وتناول الطعام قبل النوم مباشرة من أبرز العوامل التي تساعد على ارتجاع محتويات المعدة الحمضية إلى المريء، بما يسبب الألم والالتهابات.

وأوضح موافي أن ارتجاع المريء له درجات متعددة، وأن المنظار يُعد من الوسائل المهمة لتقييم الحالة وتحديد درجة الارتجاع، ومعرفة ما إذا كانت تستدعي تدخلاً جراحيًا أم يمكن التعامل معها بالعلاج الدوائي وتعديل نمط الحياة.

كيف يحدث ارتجاع المريء؟

وأشار إلى أن المريء عبارة عن أنبوب ينقل الطعام من الفم إلى المعدة، ويوجد في نهايته صمام عضلي يمنع عودة محتويات المعدة إلى المريء، لافتًا إلى أن ضعف هذه العضلة أو عدم قيامها بوظيفتها بصورة طبيعية يسمح بارتجاع العصارة الحمضية، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالألم.

وأضاف أن المعدة تحتوي طبيعيًا على حمض الهيدروكلوريك الضروري لعملية الهضم، لكنها تمتلك غشاءً واقيًا يحمي جدارها من تأثير هذا الحمض، على عكس المريء الذي يفتقر إلى هذه الحماية، ما يجعله أكثر عرضة للالتهابات والتقرحات عند تعرضه للأحماض.

نصيحة مهمة لتجنب ارتجاع المريء

وشدد موافي على ضرورة تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام والوصول إلى مرحلة الشبع الكامل، موضحًا أن امتلاء المعدة يزيد احتمالات ارتجاع محتوياتها إلى المريء، كما نصح بعدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة، لأن الاستلقاء بعد الأكل يسهل حدوث الارتجاع.

وأكد أهمية مراجعة طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي حال استمرار الأعراض، لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد العلاج المناسب، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تستدعي التدخل الجراحي وفقًا لدرجة الارتجاع وتقييم الطبيب المختص.