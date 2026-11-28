اكتمل منذ قليل، النصاب القانوني للمؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.

وقد توافد أعضاء حزب التجمع على الحزب، لانطلاق أعمال المؤتمر العام التاسع.

واستعد المقر المركزي لحزب التجمع، لاستقبال المؤتمر العام التاسع والذي يعقد صباح اليوم السبت، لإنتخاب قيادة الحزب الجديدة.

وشهد حزب التجمع ، خلال الأيام القليلة الماضية، موجة من الانسحابات من الترشح على منصب رئيس حزب التجمع في المؤتمر العام التاسع للحزب، والمقرر عقده اليوم السبت الموافق 28 نوفمبر.

البداية كانت مع النائب أحمد بلال ، المرشح لرئاسة حزب التجمع، والذي أعلن انسحابه رسميا من انتخابات رئاسة حزب التجمع.

وقال بلال، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “حرصًا على الحزب ووحدته.. خارج السباق وخارج المشهد الانتخابي بالكامل، وأتمنى التوفيق للتجمع وقيادته في مؤتمره العام التاسع”.

وبعد ذلك، أعلن هلال الدندراوي، المرشح على منصب رئيس حزب التجمع ، انسحابه أيضا من الترشح على منصب رئيس حزب التجمع في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.

وقال الدندراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه انسحب من الترشح على منصب رئيس حزب التجمع في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع نظرا لظروف مرضية، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يخوض انتخابات رئاسة حزب التجمع حتى النهاية.

وأكد أنه قرر عدم استكمال الترشح على رئاسة حزب التجمع نظرا لإجراء عملية على عينه وتعدى سن السبعين، وقرر بداخله أنه لن يترشح حفاظا على سمعته.

وأصدر هلال الدندراوي بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيه: "إلى الزملاء الأعزاء أعضاء مؤتمرنا العام لحزبنا المناضل المحترم، أتقدم لكم باعتذاري عن مواصلة خوض السباق الانتخابى لنيل شرف رئاسة حزبنا العريق لظروف طارئة تحتم على شخصى الاعتذار مع كامل تقديرى لكل من دعمنى لنيل شرف ترشحى لقيادة التجمع، مع تمنياتى بالتوفيق لمن واصل السباق للحصول على الثقة العام القادم".

وأضاف: “ونهاية عاش التجمع بمؤتمره العام وأعضائه وقياداته الوطنية المخلصة، وسنظل جنودا أوفياء لهذا الحزب الذى نشرف جميعا بالانتماء إليه".

وبعد انسحاب كل من أحمد بلال وهلال الدندراوي من انتخابات رئاسة حزب التجمع، أصبحت المنافسة تحتدم بين النائب عاطف المغاوري، ومحمد سعيد، الأمين العام لحزب التجمع.

كان هيثم الشرابي أعلن تراجعه عن قراره السابق بالانسحاب من الترشح على منصب الأمين العام لحزب التجمع في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.

وقال الشرابي، في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “طوال الأسبوع الماضي امتثلت لطلب عدد من القيادات التاريخية في الحزب، والتي تدخلت للوساطة في ما يخص الانتخابات، حفاظا على وحدة الحزب وتاريخه، حيث قاموا بالتواصل مع المرشح المنافس لي على موقع الأمين العام للحزب حتى يتراجع، حسب ما كان يردده طوال الشهور الأخيرة من أنه سيسلم قيادة الحزب لجيل جديد وقيادة جديدة”.

وتابع: "ولأنه لم يعلن ترشحه إلا في اللحظات الأخيرة، بدون تنسيق أو ترتيب (توافق حزبي معلن) كما كان يروج ويصرح للجميع، وبالتالي تم تجاوز عدد كبير من القيادات الحزبية ووضع الحزب في مأزق سياسي وأصبحنا أمام مشهد انتخابي مرتبك عنوانه (توافق اللا توافق)، ورغم أنه تولى سابقا منصب الأمين العام دورة كاملة، ثم منصب رئيس الحزب دورتين منتاليتين، لنا عليها كثير من الملاحظات التنظيمية والسياسية التي أعلناها من خلال الإطار الحزبي، وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل لاحقا.

وأضاف: “ولأننا في هذا الحزب نشأنا على تقاليد حزبية راسخة أرساها الزعيم خالد محيي الدين، ومن بعده الدكتور رفعت السعيد فيما يخص تسليم القيادة وعدم التشبث بها إيمانا منهما بقدرة الحزب والثقة في كوادر وقيادات وأبناء حزبنا”.

واختتم: “والآن بانتهاء وقت ومساحة تلك الوساطات، أعلن استكمال المنافسة على موقع الأمين العام للحزب في المؤتمر العام التاسع الذي سينعقد في السبت 28 نوفمبر 2026، معلنا هذا الموقف.. واثقا في الزملاء المحترمين”.

كان هيثم الشرابي، المرشح على منصب أمين عام حزب التجمع، قد أعلن انسحابه من المنافسة على موقع الأمين العام للحزب أمام السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، والمرشح على منصب أمين عام حزب التجمع.

وقال “شرابي”، في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “على مدى سنوات العمر التي تصل إلى 50 عاماً، ارتبطت في تلك السنوات بحزب التجمع حوالي 40 عامًا.. حافظت فيها على مبادئ وأفكار الحزب ورؤيته وقضاياه، واشتغلت بهذه القضايا في كل الأوساط الشعبية والسياسية”.

وتابع: “ولأنني أحب هذا الحزب البيت الذي نشأت وعشت وناضلت فيه وباسمه وتحت لافتته، ولأنني أحترمه وأحترم تاريخي، ما يدفعني لأن أحافظ وأحمي تاريخي ومستقبلي، وأن أظل متمسكا بثوابت وقناعات فكرية تعلمتها، ويجعلني حريصا على الزملاء والحزب ووحدته ومستقبله”.

وأضاف: “وإذ يعلم كل من يعرفني أنني ليس من عادتي الإنسحاب من المعارك السياسية مهما كانت شدتها أو تداعياتها، ولكنني هنا واليوم أعلن عدم استكمال المنافسة على موقع الأمين العام للحزب في المؤتمر العام التاسع الذي سينعقد في 28 نوفمبر 2026 لكن سنبقى في التجمع، وسيبقى التجمع، ومن المهم أن أتوجه بالشكر لكل الزملاء والأصدقاء والأحباب الذين تواصلوا معي طيلة الأيام الماضية على دعمهم وكلماتهم الصادقة، مع تمنياتي لكل الزملاء بالتوفيق”.