بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة إحراق «توك توك» شريكه بالمرج انتقاما منه.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «ح .ع»، عاطل، بدائرة قسم شرطة المرج، بإضرام النار عمدًا في مركبة «توك توك» المملوكة لشريكه، بعدما عقد العزم وبيت النية على إحراقها، انتقاما منه بسبب خلافات مالية نشبت بينهما.

محاكمة عاطل أشعل النار في «توك توك» شريكه

وأضافت التحقيقات أن المتهم توجه إلى مكان وجود مركبة «توك توك» وسكب مادة قابلة للاشتعال عليها، ثم أضرم النيران بها، قاصدا إتلافها وإلحاق خسائر مادية بمالكها، تنفيذًا لمخططه الانتقامي.

وأوضحت التحقيقات أن النيران امتدت إلى أجزاء من المركبة، ما أسفر عن احتراقها وإحداث تلفيات بها.

ورد بلاغ إلى الجهات الأمنية بقسم شرطة المرج يفيد باشتعال النيران في «توك توك» خلال توقفه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص والتحريات، تبين أن الحادث وراءه شبهة جنائية، وتم تحديد الفاعل وضبطه، وإحالته إلى جهات التحقيق التي أحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.