قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكثر من وسيلة.. كيف تستعلم عن مخالفات سيارتك 2026 في دقيقة واحدة؟
الأهلي وكيتارا الأوغندي بكأس الكونفدرالية.. الموعد وقنوات مجانية تذيع المباراة
مشارك من ذوي الاحتياجات في معرض تراثنا يقدم لرئيس الوزراء هدية تذكارية
محافظ الفيوم يزيل مبنى مخالفا بقرية تونس ويحيل المسؤولين عن ترخيصه للمحاكمة
بدلا من المؤبد.. تخفيف الحكم على المتهمة بخطف الصغيرة ندى للسجن 10 سنوات
تراجع ركائز النموذج الاجتماعي.. مظاهرات حاشدة وانتشار واسع للأمن في فرنسا
نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية : تطوير برامج الطيران والمحاكيات وتأهيل الطلاب علميًا وعسكريًا لمواكبة المقاتلات الحديثة
يونيسف تكشف جرائم المحتلين: 60 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما
أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
الصناعة: مصر تقود تحالفًا أفريقيًا لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية
أمطار غزيرة تضرب هويما قبل مواجهة الأهلي وكيتارا الأوغندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للحماية من النصب.. مرسى مطروح تطلق حملة توعية للمواطنين من تجار الأراضي

رئيس مدينة مرسى مطروح
رئيس مدينة مرسى مطروح
ايمن محمود

أطلق قسم التوعية بمركز ومدينة مرسي مطروح حملة مكبرة لتوعية المواطنين من تجار الأراضي بعنوان " لحمايتكم وحماية أموالكم  " ، وذلك بعد شكاوي وتضرر المواطنين من أشخاص يقومون ببيع أراضي أملاك خاصة للأهالي البسطاء بدون سند ملكيــة ملك أشخاص غير متواجدين بالمدينة بالمخالفة للقانون .

التوقف عن الشراء

وجاء في البيان التحذيري ، يهيب مركز ومدينة مرسي مطـــــروح بالسادة المواطنين بالتوقف الفوري عن التعامل مع تجار الأراضي الذين يقومون ببيع أراضي أملاك خاصة للأهالي البسطاء بدون سند ملكيــة ملك أشخاص غير متواجدين بالمدينة .

وقال اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطـــــروح بأنه في الآونة الأخيرة تلاحظ وجود أشخاص بشارع 15 بمنطقة الكيلو 4 يقوموا ببيع الأراضي مرة أخرى للأهالي والبناء عليها بدون تصريــح بناء وهي املاك خاصة لأشخاص غير مقيمين بالمدينة.

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تجار الأراضي بشارع 15 ، وإن جميع عمليات البيع والشراء التي تمت أو تتم عبر هؤلاء المغتصبين هي باطلة بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، ولن يتم الاعتراف بها .

أشار إلي بأنه سيتم البـــدء في حصـر وتحديد أسماء المتورطين في عمليات البيع للأهالي ، لتقديمهـــم إلى القضاء بتهم الاستيـلاء على أمــــلاك الغيـــر ( التزويـــر ـ النصـــب ـ الاحتيال على المواطنين ) .

مناشدا للمواطنين قبل عملية الشراء بضرورة التوجه إلي إدارة الأملاك بالمحافظة ومجلس المدينـة للاستعلام عن العقود الخاصة بالاراضي الراغب في التعامل عليها ، لحمايتكم وحماية أموالكم من الوقوع في فخ العقود الوهمية .

كمـــا نوجه نداءنا الي كل من يوم بنشر أخبار أو مقاطع فيديو مصورة علي صفحات التواصل الاجتماعي بدون تحري الدقة من مصادر موثوق فيها عليه تحمل المسئولية القانونيـة ، لنشر أخبار كاذبة ومحتوي يؤجج الرأي العام وسوف يتم اتخاذ ضده الاجراءات القانونية اللازمة .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظة اخبار المحافظات حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الرئيس السيسي

بعد انتهاء مدة حكم الرئيس السيسي.. عمرو أديب يثير الجدل بمجموعة تساؤلات

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ناصر منسي

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | الصداع جرس إنذار لأمراض أخرى.. مكونات للتخلص من جرثومة المعدة طبيعيا

هيلاري سوانك

في سن 52.. "هيلاري سوانك" ترد على انتقادات الحمل المتأخر

المناعة

احرص على تناولها.. الكمثرى تمنح الجسم فوائد صحية متكاملة

بالصور

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد