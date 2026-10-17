للحماية من النصب.. مرسى مطروح تطلق حملة توعية للمواطنين من تجار الأراضي

أطلق قسم التوعية بمركز ومدينة مرسي مطروح حملة مكبرة لتوعية المواطنين من تجار الأراضي بعنوان " لحمايتكم وحماية أموالكم " ، وذلك بعد شكاوي وتضرر المواطنين من أشخاص يقومون ببيع أراضي أملاك خاصة للأهالي البسطاء بدون سند ملكيــة ملك أشخاص غير متواجدين بالمدينة بالمخالفة للقانون .

التوقف عن الشراء

وجاء في البيان التحذيري ، يهيب مركز ومدينة مرسي مطـــــروح بالسادة المواطنين بالتوقف الفوري عن التعامل مع تجار الأراضي الذين يقومون ببيع أراضي أملاك خاصة للأهالي البسطاء بدون سند ملكيــة ملك أشخاص غير متواجدين بالمدينة .

وقال اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطـــــروح بأنه في الآونة الأخيرة تلاحظ وجود أشخاص بشارع 15 بمنطقة الكيلو 4 يقوموا ببيع الأراضي مرة أخرى للأهالي والبناء عليها بدون تصريــح بناء وهي املاك خاصة لأشخاص غير مقيمين بالمدينة.

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تجار الأراضي بشارع 15 ، وإن جميع عمليات البيع والشراء التي تمت أو تتم عبر هؤلاء المغتصبين هي باطلة بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، ولن يتم الاعتراف بها .

أشار إلي بأنه سيتم البـــدء في حصـر وتحديد أسماء المتورطين في عمليات البيع للأهالي ، لتقديمهـــم إلى القضاء بتهم الاستيـلاء على أمــــلاك الغيـــر ( التزويـــر ـ النصـــب ـ الاحتيال على المواطنين ) .

مناشدا للمواطنين قبل عملية الشراء بضرورة التوجه إلي إدارة الأملاك بالمحافظة ومجلس المدينـة للاستعلام عن العقود الخاصة بالاراضي الراغب في التعامل عليها ، لحمايتكم وحماية أموالكم من الوقوع في فخ العقود الوهمية .

كمـــا نوجه نداءنا الي كل من يوم بنشر أخبار أو مقاطع فيديو مصورة علي صفحات التواصل الاجتماعي بدون تحري الدقة من مصادر موثوق فيها عليه تحمل المسئولية القانونيـة ، لنشر أخبار كاذبة ومحتوي يؤجج الرأي العام وسوف يتم اتخاذ ضده الاجراءات القانونية اللازمة .