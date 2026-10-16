محافظة مطروح تطلق مشروعا لمحو أمية القراءة والكتابة لطلاب مراكز غرب المحافظة

ترأس نائب محافظ مطروح الدكتور إسلام رجب، اليوم الجمعة، اجتماعًا تحضيريًا لإطلاق مشروع لتعليم القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية بمراكز النجيلة وسيدي براني والسلوم، بالتعاون بين مديريات التربية والتعليم والأوقاف وقطاع المعاهد الأزهرية، ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات ومؤسسات المجتمع المدني، تمهيدًا لبدء تنفيذه الاثنين المقبل.

وأوضح نائب المحافظ - في بيان - أن المشروع يستهدف دعم الطلاب الذين أظهرت اختبارات تحديد المستوى عدم إتقانهم مهارات القراءة والكتابة، من خلال تخصيص الحصة الأولى لتنمية هذه المهارات، وإتاحة برامج تعليمية مجانية بالكتاتيب التابعة للأوقاف وأروقة الأزهر الشريف، إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن تقسيم الطلاب إلى مجموعات بحد أقصى 30 طالبًا، وتطبيق منظومة لمتابعة وتقييم أداء الطلاب والمعلمين، مع تقديم مكافآت للمتميزين ووضع ضوابط لمحاسبة المقصرين، بما يسهم في تحسين مستوى الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأضاف أن المشروع يتيح مشاركة المتطوعين من حملة المؤهلات العليا ومحفّظي القرآن الكريم في تعليم الطلاب وتنمية مهاراتهم، داعيًا الراغبين في التطوع إلى التواصل مع رؤساء المدن بمراكز النجيلة وسيدي براني والسلوم.

ووجّه إسلام بعقد ورش عمل يوم الأحد المقبل بكل مركز، بمشاركة رؤساء المدن والجهات المعنية والعمد والمشايخ، لاستكمال الاستعدادات وتنسيق الأدوار بين الجهات المشاركة، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع.