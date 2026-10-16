قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد خلية تابعة لحماس في غارة جوية جنوب قطاع غزة
بعد زيادة الضحايا 16.1%.. المفوضية الأوروبية تطلق استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. أدرك ساعة الاستجابة قبل أذان المغرب بأدعية للرزق والفرج
واشنطن تدين اعتداء المستوطنين على مصورة أمريكية قرب رام الله وتطالب باعتقال المتورطين
قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026
تحركات مكثفة بمطروح لسحب مياه الأمطار من محيط مقابر المغاربة
برلين تصعّد لهجتها تجاه طهران وسط تحركات أوروبية
منى زكي: أحمد حلمي هادي جدا في البيت ورسام هايل
مبعوث بوتين: صفقة الديزل بداية لحزمة مشروعات اقتصادية مع واشنطن
أطفال مصر جننوه| صحفي إسرائيلي عن فيديو رياض الأطفال احتفالا بنصر أكتوبر: كراهيتنا تبدأ من الحضانة
سعر الكتكوت يصل إلى 40 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار الدواجن خلال 45 يومًا؟
السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في الرياض والمنطقة الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحركات مكثفة بمطروح لسحب مياه الأمطار من محيط مقابر المغاربة

سحب مياه الامطار
سحب مياه الامطار
ايمن محمود

تكثف الأجهزة التنفيذية بمدينة مرسى مطروح جهودها للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها عدد من المناطق، مع توجيه فرق الطوارئ والمعدات اللازمة إلى الطريق المؤدي لمقابر المغاربة والشوارع المحيطة به، للحد من تراكم المياه ومنع امتدادها إلى محيط المقابر.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، حيث تابع اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أعمال سحب المياه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بالتزامن مع استمرار التعامل مع آثار التقلبات الجوية.

سحب مياه الأمطار محيط المقابر 

وشملت الأعمال شارع الريفية ومدخل المدينة عند الكيلو 1 ومقابر المغاربة، بالإضافة إلى المناطق الممتدة من مدخل المدينة حتى حي الزهور، إذ جرى الدفع بسيارات شفط المياه للتخلص من التجمعات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، خاصة أمام المنازل وعلى الطرق الرئيسية.

ووجّه رئيس المدينة باستمرار انتشار فرق الطوارئ والحملة الميكانيكية، وتكثيف المرور الميداني على المناطق المتضررة، مع سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل مع تجمعات المياه أولًا بأول.

كما شدد على نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى بمتابعة أعمال سحب المياه في الأحياء الثمانية والطرق السريعة شرقًا وغربًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع تداعيات الأمطار والحفاظ على انتظام الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات امطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الدعاء

خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة للفرج.. أدركه بـ11 كلمة الآن

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد