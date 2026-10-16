تحركات مكثفة بمطروح لسحب مياه الأمطار من محيط مقابر المغاربة

تكثف الأجهزة التنفيذية بمدينة مرسى مطروح جهودها للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها عدد من المناطق، مع توجيه فرق الطوارئ والمعدات اللازمة إلى الطريق المؤدي لمقابر المغاربة والشوارع المحيطة به، للحد من تراكم المياه ومنع امتدادها إلى محيط المقابر.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، حيث تابع اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أعمال سحب المياه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بالتزامن مع استمرار التعامل مع آثار التقلبات الجوية.

سحب مياه الأمطار محيط المقابر

وشملت الأعمال شارع الريفية ومدخل المدينة عند الكيلو 1 ومقابر المغاربة، بالإضافة إلى المناطق الممتدة من مدخل المدينة حتى حي الزهور، إذ جرى الدفع بسيارات شفط المياه للتخلص من التجمعات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، خاصة أمام المنازل وعلى الطرق الرئيسية.

ووجّه رئيس المدينة باستمرار انتشار فرق الطوارئ والحملة الميكانيكية، وتكثيف المرور الميداني على المناطق المتضررة، مع سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل مع تجمعات المياه أولًا بأول.

كما شدد على نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى بمتابعة أعمال سحب المياه في الأحياء الثمانية والطرق السريعة شرقًا وغربًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع تداعيات الأمطار والحفاظ على انتظام الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين.