مصرع سيدة إثر انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية – مطروح الساحلى

لقيت سيدة مصرعها، متأثرة بإصابتها في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية – مطروح الدولي، بالقرب من مدينة الضبعة، شرق مدينة مرسى مطروح، وذلك عقب نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واستقبل المستشفى السيدة عصرانة ج.ا ، 55 عامًا، مصابة بإصابات بالغة ومتفرقة بالجسد، حيث جرى إيداعها قسم العناية المركزة، ومحاولة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وجرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الضبعة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.