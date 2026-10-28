الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على طليقته بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من طليقها وآخر لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وتهديدها بإلحاق الأذى بها بالسويس .

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (عاملة - مقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل) وبسؤالها أقرت بتضررها من (طليقها ، وشقيقه) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب حال تواجدهما أمام الكشك محل عملها الكائن بدائرة قسم شرطة السويس "دون حدوث إصابات" ، وذلك لخلافات عائلية بينها وبين طليقها تدخل على إثرها شقيقه لمناصرته .





أمكن ضبط المشكو فى حقهما (لهما معلومات جنائية ) ، وبمواجهتهما أقرا بتواجدهما بمحل الواقعة بناء على طلب من الشاكية لإنهاء الخلافات المشار إليها إلا أنها قامت بالتعدى عليهما بالضرب .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .