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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنصورة الأهلية تناقش منصة "UniAct" الرقمية لحوكمة الأنشطة الطلابية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

 شهد  الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اجتماعًا لاستعراض ومناقشة مشروع منصة "UniAct" الرقمية الموحدة لإدارة وحوكمة الأنشطة الطلابية، التي صممها وطوّرها الطالب أحمد ياسر حلمي طلبة، ببرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة، بهدف توظيف الحلول التقنية الحديثة في تنظيم الأنشطة الطلابية، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز التكامل بين الطلاب والإدارات الجامعية.


جاء ذلك بحضور  الدكتور وليد رسلان، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية،  الدكتور محمد الحلواني، عميد كلية الهندسة،  الدكتور فايز فاروق، عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور أحمد كمال، منسق برنامج الذكاء الاصطناعي ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة.
وأكد رئيس الجامعة بجهود الطالب في توظيف دراسته الأكاديمية لتطوير حل رقمي يخدم المجتمع الجامعي، مؤكدًا حرص الجامعة على اكتشاف المواهب الطلابية ورعاية المبتكرين، وتشجيعهم على تقديم أفكار ومشروعات تطبيقية تسهم في تطوير بيئة العمل الجامعي، بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي وتوجهات جامعات الجيل الرابع.
وأوضح أن الابتكار الطلابي يمثل ركيزة مهمة لتطوير الخدمات الجامعية وتحسين الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى أهمية توظيف قدرات الطلاب في تصميم حلول تقنية تدعم الإدارة القائمة على البيانات، وترفع كفاءة التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار، وتسهم في الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.
وخلال الاجتماع، استعرض الطالب أبرز خدمات المنصة، التي تربط الطلاب والفرق الطلابية وإدارة رعاية الطلاب والإدارات الجامعية، وتوفر لوحات متابعة وتحليلات إحصائية لقياس معدلات المشاركة وتقييم أداء الأنشطة، وإعداد تقارير تدعم حوكمة الأداء المؤسسي واتخاذ القرارات.
وتتضمن المنصة نظامًا إلكترونيًا لحجز المقاعد وتنظيم استخدام القاعات والمسارح للحد من التكدس، وإصدار تذاكر رقمية باستخدام تقنية QR Code   لتسجيل الحضور، إلى جانب سجل مهاري يوثق مشاركات الطلاب وساعات تطوعهم، واستطلاعات رأي لقياس مدى رضاهم عن الفعاليات والاستفادة من مقترحاتهم في تطوير الأنشطة.

الدقهلية محافظة جامعه المنصوره

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