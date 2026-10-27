جذابة جدا.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في حفل The Best

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين الرومانسية الكلاسيكية والفخامة العصرية، خلال تكريمها في حفل جوائز The Best، الذي أقيم مساء الإثنين، لتلفت الأنظار باختيارها المميز الذي عكس اهتمامها بأدق تفاصيل الموضة والأناقة.

واختارت هنا الزاهد فستانًا بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد، جاء بتصميم يجمع بين الأنوثة والفخامة، حيث تميز الجزء العلوي بكورسيه محدد بعناية يبرز تناسق القوام، فيما انسدلت التنورة الواسعة بانسيابية لافتة، مع ذيل خلفي طويل أضفى على الإطلالة طابعًا ملكيًا ولمسة درامية تناسب أجواء الاحتفال.

ولم تكتفِ هنا الزاهد بفخامة الفستان، بل أكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات اللافتة، إذ ارتدت أقراطًا ذهبية متدلية بتصميم مستوحى من أوراق الشجر ومرصعة بالتفاصيل اللامعة، إلى جانب خواتم رقيقة أضافت لمسة من الرقي دون أن تطغى على جمال التصميم الأساسي.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت هنا الزاهد تسريحة شعر مرفوعة ومنخفضة في الوقت نفسه، مع ترك خصلات أمامية مموجة تنسدل حول وجهها، لتمنحها مظهرًا رومانسيًا يجمع بين البساطة والجاذبية.

وجاءت إطلالة هنا الزاهد لتؤكد حضورها اللافت في المناسبات الفنية، من خلال اختيار تصميم يجمع بين التفاصيل الفاخرة واللمسات الأنثوية الهادئة، لتصبح من الإطلالات التي تستحق التوقف عندها خلال حفل جوائز The Best.