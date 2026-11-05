الداخلية تحصد المراكز الأولى بفعاليات دورة الألعاب العالمية للشرطة بمدينة "سانتو دومينجو"

شاركت وزارة الداخلية فى فعاليات دورة الألعاب العالمية للشرطة بمدينة "سانتو دومينجو" عاصمة جمهورية الدومينيكان خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2026 ، حيث أقيمت البطولة بمشاركة عدد (21) دولة للتنافس فى عدد (8) رياضات وشاركت بعثة إتحاد الشرطة الرياضى فى رياضتى (الجودو " بمشاركة لاعب واحد "- رياضة ألعاب القوى "الجرى الميدانى" بمشاركة لاعبان ) .

وأسفرت المشاركات فى البطولة عن فوز لاعب فريق الجودو بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى وزن "تحت 100 كم" ، وكذا لاعب رياضة ألعاب القوى بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى الجرى الميدانى "10 كم" ، ولاعب آخر فى ذات الرياضة بالمركز الثانى والميدالية الفضية.

وتعد مشاركة وزارة الداخلية بالبطولات الرياضية المحلية والعالمية إنعكاساً لما توليه الوزارة من إهتمام بالغ فى مجال الرياضة وتوفير كافة السُبل التى تساعد على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين إيماناً برسالة الرياضة السامية .

وذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة .









