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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على أدمن صفحة لبيع الصواعق الكهربائية بالشرقية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى لترويج لبيع الصواعق الكهربائية بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الصواعق الكهربائية بمقابل مادى.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – بعض الأدوات المستخدمة فى الصيانة) ،وتبين عدم حيازته لأية صواعق كهربائية، وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، من خلال طلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الصواعق الكهربائية

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