بسبب خلافات الميراث.. ضبط المتهم بالتعدى على نجل عمه بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة القطامية من (مقاول "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من نجل عمه لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب محدثاً إصابته المنوه عنها لخلافات بينهما حول الميراث.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





