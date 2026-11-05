تحت ستار جلسات المساج.. القبض على شخصين يروجان لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بإدارة صفحتين بمواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال إجراء جلسات مساج نظير مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإدارة صفحتين بمواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال إجراء جلسات مساج نظير مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة وضُبط بحوزتهما (10هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه للنصب والاحتيال على راغبي المتعة تحت ستار جلسات المساج نظير التحصيل منهم على مبالغ مالية.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





