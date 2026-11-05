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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رقص خادش.. القبض على 3 صانعات محتوى بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 صانعات محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامهن بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.


 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورات "لإثنين منهن معلومات جنائية" حال تواجدهن بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهن ( 6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي") ، وبمواجهتهن اعترفن بنشرهن مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

صانعات محتوى التواصل الإجتماعى الرقص

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