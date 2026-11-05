بسبب إيراد محل.. القبض على المتهم بالتعدي على أسرته بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على أسرته بإستخدام سلاح أبيض بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل - مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة) ، وبسؤالها أقرت بتضررها من شقيقها لقيامه بالتعدى عليها وأشقائها ووالدها وإحداث إصابتها "بكسور وسحجات وكدمات متفرقة" لخلافات بينهم حول إيراد محل ملك والدهم.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه الظاهر بالصورة (مالك مكتب نقل عمال – مقيم بذات الدائرة) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 4/ الجارى لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





