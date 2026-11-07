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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الرجل المناسب في المكان المناسب.. عمرو الدردير يدعم علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر

علي ماهر
علي ماهر
محمد بدران

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر، خلفًا لحسام حسن، معبرًا عن دعمه للقرار، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الرجل المناسب في المكان المناسب ».

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

جاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعاقد مع علي ماهر لمدة عامين، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب ومسؤولي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالفريق، تمهيدًا لتوليه المسؤولية الفنية للفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد علي ماهر لبدء مهمته مع منتخب مصر، وسط تطلعات جماهيرية لتحقيق نتائج إيجابية وإعادة ترتيب أوراق المنتخب، استعدادًا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم والبطولات الأفريقية.

منتخب مصر المدير الفني علي ماهر عمرو الدردير

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