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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو رياضة النواب: تكريم أساطير الكرة المصرية رد جميل لمن صنعوا الفرحة

تكريم أساطير الكرة المصرية
تكريم أساطير الكرة المصرية
محمد الشعراوي

أكد النائب إسماعيل موسى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن احتفالية «يوم الوفاء»  باتحاد الكرة المصري هي محطة وطنية وإنسانية بالغة الأهمية لتأصيل قيم العرفان ورد الجميل لرموز وأساطير الكرة المصرية، ممن أفنوا زهرة شبابهم في الملاعب وأسهموا في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية.


جاء ذلك  خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمتها الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، بالاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور نجوم وأساطير الرياضة المصرية عبر الأجيال والقيادات الرياضية.

"الذاكرة الحيّة" للرياضة المصرية


ووجه عضو لجنة الشباب والرياضة تحية تقدير واعتزاز لكل أيقونة ورمز كروي، مشدداً على أن هؤلاء النجوم ليسوا مجرد لاعبين سابقين في سجلات التاريخ، بل هم "الذاكرة الحيّة" للرياضة المصرية، والسبب الحقيقي في الابتسامة التي طالما زيّنت وجوه ملايين الجماهير على مدار عقود طويلة.


وأضاف النائب إسماعيل موسى: "حين نكرم هؤلاء الكبار اليوم، فإننا نكرم تاريخاً حافلاً بالتضحيات والإخلاص لشعار الوطن وأن هذا التكريم له اثر طيب و إيجابي لدى النشء و المواهب الصغيرة، فبناء المجتمعات يأتي بتواصل الأجيال ودعمهم".

وفي ذات السياق، شدد النائب على أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تضع على رأس أجندتها وأولوياتها دعم الرياضيين القدامى وتوفير كافة سبل الرعاية الكريمة التي تليق بحجم عطائهم التاريخي، مؤكداً أن البرلمان بمختلف لجانه داعم دائم لكل المبادرات التشريعية والمجتمعية التي تحفظ للرموز مكانتهم، وتؤكد رسالة واضحة لكل أجيال القادمين بأن "مصر لا يمكن أبداً أن تنسى أبناءها المخلصين الأوفياء".

إسماعيل موسى لجنة الشباب والرياضة النائب إسماعيل موسى اتحاد الكرة المصري تكريم أساطير الكرة المصرية

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