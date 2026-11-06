مصرع 3 أشخاص وإصابة أخر في حادث تصادم بالفيوم

لقي 3 شباب مصرعهم وأصيب شاب آخر بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وجرار زراعي على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم خلال الساعات الأولى من اليوم في حادث مأساوي أسفر عن سقوط 3 ضحايا وإصابة رابع.



إخطار أمني بوقوع الحادث

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم مروري على الطريق الدائري ووجود عدد من الضحايا والمصابين وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الواقعة ونقل المصابين والضحايا.



أسماء المتوفين والمصاب من قرية دسيا

وبالفحص والمعاينة تبين مصرع كل من محمد رمضان مصباح وأحمد جابر محمد وأحمد حسين بينما أسفر الحادث عن إصابة عبد الرحمن محمد أحمد وجميعهم من أبناء قرية دسيا التابعة لمركز الفيوم.



نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام

وجرى نقل جثامين الشباب الثلاثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى ذاته لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالته الصحية.



التحقيق في ملابسات الحادث

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وقوع التصادم وكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.