قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعرب عن خالص تعازيها للجزائر الشقيقة في ضحايا حادث الحافلة بولاية بومرداس
اعتقال 11 فلسطينيًا في نابلس.. ومستوطِنون يقطعون خط مياه يغذي تجمعات بدوية شرق القدس
ماذا تقدم شيفروليه كولورادو 2026.. وكم سعرها؟
بدء أعمال إزالة العقار المنهار في قرية جصفا بالدقهلية
شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده
ترامب يتوعد إيران: سنضربهم بقوة حتى يطلبوا التوقف
هشام موسى: ضبط مصنع الشاي المغشوش فضح جشع التجار.. والأجهزة الرقابية أنقذت ملايين المواطنين
لحظة وفاء.. تامر حسني يحمل نعش والده أمام المسجد
محلل سياسي: إسرائيل تواجه انقسامات داخلية متصاعدة رغم محاولات إظهار التماسك
هل تبدأ من 90%؟.. مؤشرات طب الأسنان في تنسيق الجامعات 2026
النيابة تحقق.. التحفظ على مسئول حمام سباحة في شبين القناطر بعد غرق شاب
حسام موافي: لا علاج نهائي لالتهاب الأعصاب الطرفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : مصر تسجل ملحمة جديدة في دورها الإقليمي لدعم القضية الفلسطينية

حازم الجندي
حازم الجندي

قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن إعلان الموافقة على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة حوار متواصل وعمل دؤوب قادته القاهرة بحنكة ومسؤولية، ليُعيد الأمل بوقف دائم للنزاع وتخفيف معاناة المدنيين.

دعم القضية الفلسطينية 

وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن هذه التحركات شهادة بأن مصر تسجل ملحمة جديدة في سجل دورها الإقليمي عبر جهود دبلوماسية حثيثة تؤكد مرة أخرى التزام الدولة المصرية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن النجاح الذي تحقق ليس مجرد اتفاق فني، بل نتاج رؤية وطنية تقودها القيادة السياسية في مصر، تستند إلى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإرادة حقيقية لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القاهرة أثبتت مرة أخرى أنها شريك موثوق وقوة وساطة قادرة على تقريب وجهات النظر بين أطراف تكتنفها خلافات إقليمية معقدة ومصالح متشابكة، مثمنًا إعلان مصر استضافتها القريبة لاجتماع الوسطاء والتي تعتبر خطوة عملية لتعزيز تنفيذ بنود المرحلة الثانية، وتمكين قنوات التنسيق الإنساني والسياسي من العمل بشكل أكثر فعالية.

إعادة إعمار غزة

وشدد عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، على أن مثل هذا التجمع الدولي الإقليمي سيمنح فرصة لتوحيد الجهود في مجال إيصال المساعدات، وفتح معابر آمنة، ووضع آليات قابلة للتنفيذ تضمن حماية المدنيين وتهيئ الأرضية لإعادة الإعمار، مؤكدًا أن ما تم إنجازه يمثل رسالة واضحة بأن الحلول الواقعية والعادلة تأتي عبر الحوار وتراكم الجهود الدبلوماسية المسؤولة .


وتابع: لا يمكن أن نتغافل أنه تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية دعم مساعي القاهرة وتوفير الضمانات اللازمة لتحويل الاتفاق إلى خطوات ملموسة تُحسن حياة الفلسطينيين وتؤسس لسلام دائم قائم على حل الدولتين، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها والالتفاف حول خارطة الطريق كمسار أمين نحو تثبيت التهدئة وإطلاق مرحلة التعافي.

غزة الاقتصاد البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

هشام موسى : تصريحات الدكتور مدبولي عن حريق ميناء دمياط أكدت تحقق الدولة قبل إعلان الحقائق

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني

حسام موافي: تنميل قدمي مرضى السكري سببه التهاب الأعصاب وليس الغضروف

رئيس الوزراء

هشام موسى: تصريحات مدبولي حول حريق ميناء دمياط أكدت أن الدولة لا تُعلن الحقائق إلا بعد التحقق

بالصور

شقيق تامر حسني يؤم المصلين بجنازة والده

جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني
جنازة والد تامر حسني

فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية أنيقة على البحر.. تنورة بيضاء وتوب أسود

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

سيارة مصنوعة من البلاستيك.. مرسيدس تطرح C-Class الكهربائية

سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية
سيارة مرسيدس C Class الكهربائية

التعب المستمر ليس سببه نقص الحديد .. اكتشف مرضا خطيرا يسبب نفس الأعراض

ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد