برلماني : مصر تسجل ملحمة جديدة في دورها الإقليمي لدعم القضية الفلسطينية

قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن إعلان الموافقة على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة حوار متواصل وعمل دؤوب قادته القاهرة بحنكة ومسؤولية، ليُعيد الأمل بوقف دائم للنزاع وتخفيف معاناة المدنيين.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن هذه التحركات شهادة بأن مصر تسجل ملحمة جديدة في سجل دورها الإقليمي عبر جهود دبلوماسية حثيثة تؤكد مرة أخرى التزام الدولة المصرية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن النجاح الذي تحقق ليس مجرد اتفاق فني، بل نتاج رؤية وطنية تقودها القيادة السياسية في مصر، تستند إلى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإرادة حقيقية لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القاهرة أثبتت مرة أخرى أنها شريك موثوق وقوة وساطة قادرة على تقريب وجهات النظر بين أطراف تكتنفها خلافات إقليمية معقدة ومصالح متشابكة، مثمنًا إعلان مصر استضافتها القريبة لاجتماع الوسطاء والتي تعتبر خطوة عملية لتعزيز تنفيذ بنود المرحلة الثانية، وتمكين قنوات التنسيق الإنساني والسياسي من العمل بشكل أكثر فعالية.

إعادة إعمار غزة

وشدد عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، على أن مثل هذا التجمع الدولي الإقليمي سيمنح فرصة لتوحيد الجهود في مجال إيصال المساعدات، وفتح معابر آمنة، ووضع آليات قابلة للتنفيذ تضمن حماية المدنيين وتهيئ الأرضية لإعادة الإعمار، مؤكدًا أن ما تم إنجازه يمثل رسالة واضحة بأن الحلول الواقعية والعادلة تأتي عبر الحوار وتراكم الجهود الدبلوماسية المسؤولة .



وتابع: لا يمكن أن نتغافل أنه تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية دعم مساعي القاهرة وتوفير الضمانات اللازمة لتحويل الاتفاق إلى خطوات ملموسة تُحسن حياة الفلسطينيين وتؤسس لسلام دائم قائم على حل الدولتين، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها والالتفاف حول خارطة الطريق كمسار أمين نحو تثبيت التهدئة وإطلاق مرحلة التعافي.