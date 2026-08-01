عرض مسرحية لحظة واحدة ضمن فاعليات القومي للمسرح.. الإثنين

تعرض مسرحية لحظة واحدة، يوم الإثنين القادم، ضمن فاعليات المهرجان القومي للمسرح المصري.

مسرحية لحظة واحدة من المقرر عرضها في تمام الساعة الثامنة مساءًا، علي قاعة صلاح جاهين.

يقدم العرض المسرحي ديو دراما تدور حول قصة آخر يوم في حياة فنانة وحوار بين الممثلة سميرة وملك الموت حول حياة الفنانة وأهمية المسرح كرسالة وحياتها وذكرياتها إلى أن يتضح أن الشخص ما هو إلا جارها الشاب عاشق المسرح.

وتدور مسرحية لحظة واحدة في إطار يأخذنا إلى حالة من النوستالجيا والشجن والكوميديا.

لحظة واحدة من بطولة الفنانة القديرة ماجدة منير والفنان الشاب إسلام شوقي وتأليف وإخراج يوسف مراد منير في تجرّبة فريدة من نوعها بين أجواء موسيقي أم كلثوم وأوتار العود.