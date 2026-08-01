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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية.. محافظ بني سويف يشهد انطلاق "100 يوم صحة"

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة
محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بدء فعاليات حملة "100 يوم صحة" لتقديم الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية "بالمجان" بمراكز ومدن المحافظة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، استكمالاً لسلسلة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته اليوم لتفقد خدمات الحملة التي تقدمها العيادة المتنقلة بميدان الزراعيين بمدينة بني سويف، في حضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، ومحمد بكري رئيس المدينة، وأحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، الدكتور أحمد أشرف صدّيق مدير عام الرعاية الأساسية منسق عام المبادرات الرئاسية، والدكتورة حنان حسين مدير الطب العلاجي، الدكتورة شيماء إمام مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، والدكتورة أسماء عبد الجواد مدير إدارة بني سويف الصحية.

واطمأن المحافظ على انتظام العمل بالفرقة الصحية التي تضم سيارتين لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية وتنظيم الأسرة، وتابع جانباً من أعمال الكشف الطبي على بعض المواطنين وأعمال التوعية والتثقيف الصحي، معربا عن تقديره للقائمين على الحملة.

وأكد على تقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة لتقديم خدماتها المتنوعة والمجانية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منوها بالمتابعة المستمرة للتأكد من انتظام سير العمل، خاصة في المناطق البعيدة والنائية بمراكز المحافظة لتقديم حزمة من الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية خلال 100 يوماً.

من جهته استعرض وكيل الوزارة، الخدمات التي تقدمها الحملة، وتشمل خدمات المبادرة الرئاسية (فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، والكشف المبكر وعلاج أورام السرطان، دعم صحة المرأة والأم والجنين، ورعاية كبار السن، وضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة) ويتم من خلالها قياس السكر العشوائي، ضغط الدم، مؤشر كتلة الجسم، مستوى الدهون الثلاثية، مستوى الكلوي السكر التراكمي ومعدل ترشيح الكلى، والكشف المبكر عن سرطانات الرئة والقولون والبروستاتا للرجال ،وعنق الرحم للسيدات، الكشف المبكر عن سرطان الثدي، تقييم الصحة الإنجابية، خدمات تنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن الأمراض المتنقلة من الأم للجنين (فيروس ب / بكتيريا الزهري /فيروس نقص المناعة البثري - قياس وحدة النظر - فحص الأسنان-قياس القدرات الذهنية، و قياس المؤشرات التغذوية

وأضاف وكيل الصحة أنه يتم تقديم خدمات المبادرات المجانية من خلال 120 فريقاً بالوحدات الصحية، حيث يتم توجيه 28 فريق للعمل خارج الوحدات بالقرى لتسهيل وصولها للمواطنين وتتمركز بمحيط مساجد وكنائس القرى وجمعيات تنمية المجتمع والأسواق والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب، فضلا عن توجيه فرق متحركة للوحدات الصحية التي لا يوجد بها مبادرات وكذا القرى التي لا يتوافر بها وحدات صحية في الفترة من 9 صباحاً إلى 9 مساءً، بخلاف توجيه فرق متنقلة داخل المصالح والهيئات الحكومية.


 

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