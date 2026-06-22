من صاحب الفكرة الذهبية؟.. ختام تصفيات الابتكار الزراعي بمشاركة 40 متسابقًا

شهدت فعاليات تصفيات مسابقة الابتكار الزراعي من أجل التنمية المستدامة 2026 حضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية والقائم بأعمال العلاقات الخارجية الزراعية، وبمشاركة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق الدكتور صلاح يوسف، رئيس لجان التحكيم ، وذلك تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق.

وأُقيمت التصفيات على مدار أسبوعين يومي السبت 13 يونيو والسبت 20 يونيو، بالقاعة الرئيسية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بمشاركة استاذ الاحتياجات المائية بشعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية بمركز بحوث الصحراء ورئيس مشروع حقن التربة الرملية بالطين بمركز بحوث الصحراء، رئيس المسابقة والمؤتمر والتي تنطلق تحت مظلة المبادرة الوطنية لدولة الابتكار الزراعي، وبحضور الدكتور محمد أحمد عبد السلام الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

واستهدفت التصفيات تحكيم مشروعات وأفكار 40 متسابقًا من المراكز البحثية وكليات الزراعة على مستوى الجمهورية، بمشاركة كوادر بحثية وجامعية، وطلاب وخريجي كليات الزراعة، وممثلي الشركات الناشئة، وذلك في إطار دعم الابتكار الزراعي وتشجيع الحلول التطبيقية لخدمة القطاع الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن المسابقة تمثل منصة مهمة لاكتشاف وتبني الأفكار الابتكارية الواعدة، مشيرًا إلى حرص المركز على دعم المبتكرين وتوفير البيئة المناسبة لتحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية تسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وأوضح أن لجان التحكيم ضمت نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الزراعية، حيث تم تقييم المشروعات وفق معايير علمية وفنية دقيقة لاختيار أفضل الابتكارات المؤهلة للفوز، تمهيدًا لتكريم أصحابها خلال فعاليات المؤتمر المخصص للمسابقة.

وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومراكزها البحثية لدعم منظومة الابتكار الزراعي، وتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري.

ويأتي الحدث برعاية وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، وبالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، وبدعم ورعاية المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وتنظيم قطاع البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع مشروع حقن التربة الرملية بالطين بمركز بحوث الصحراء، وبمشاركة نخبة من أعرق المؤسسات العلمية والبحثية والأكاديمية.

وتولى تحكيم الابتكارات المقدمة لفيف من العلماء وكوكبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الزراعي، بهدف اختيار الفائزين على مستوى المراكز البحثية وكليات الزراعة بجمهورية مصر العربية، وضمّت لجان التحكيم الأستاذ الدكتور زكريا فؤاد، نائب رئيس المسابقة والأستاذ بالمركز القومي للبحوث، والأستاذ الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور أحمد الشاذلي، أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة الأزهر، والأستاذة الدكتورة شاهيناز أحمد حلمي، أستاذ ورئيس قسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة لمياء رضوان، أستاذ تربية ووراثة الدواجن بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عمرو مسعد، أستاذ الهندسة الزراعية بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور أحمد جبر، أستاذ التكنولوجيا الحيوية النباتية بالمركز القومي للبحوث، والأستاذ الدكتور عز الدين جاد الله العباسي، بالمعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية، والأستاذ الدكتور صبحي أحمد السحيمي، بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة النيل، والأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح زهري، رئيس اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووكيل كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في دعم ورعاية الحدث عدد من الشركات الوطنية الرائدة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال الزراعية، من بينها شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والتنمية البيئية، وشركة شيرا (SHIRA)، وشركة سيماداك، وشركة راجح للتنمية الزراعية، وشركة أجري بيزنس كنترول (ABC)، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية ودعمها للمشروعات والأفكار الابتكارية القادرة على إحداث أثر تنموي حقيقي في القطاع الزراعي.

كما شهدت المسابقة مشاركة ودعم نخبة من المؤسسات العلمية والبحثية والأكاديمية، في مقدمتها مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والمركز القومي للبحوث، ومركز البحوث الزراعية، والمجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية، بالإضافة إلى كليات الزراعة بجامعات طنطا وبنها والأزهر بالقاهرة، وكلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش، وكلية الزراعة الصحراوية بجامعة الملك سلمان الدولية.