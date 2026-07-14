بسبب خلافات مالية.. القبض على عامل قتل آخر بسلاح أبيض في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أدى لوفاته بكفر الشيخ.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 الجارى، تلقى قسم شرطة دسوق بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى وجروح قطعية متفرقة.

وبسؤال والده، موظف، مقيم بذات الدائرة، اتهم عاملا، مقيم بمحافظة البحيرة، بالتعدى على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية سابقة بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه “مصاب بجروح بذراعه”، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وأن الإصابات بذراعه ناتجة عن المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





