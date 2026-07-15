قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انطلاق القافلة 235 إلى غزة.. كواليس أضخم تحرك إنساني للهلال الأحمر المصري
وفاء الدراويش يتجدد.. عصام عبد العال ونجوم الإسماعيلي يكرمون سعفان الصغير
محاولة سطو على منزل لامين يامال في برشلونة
طلب إحاطة بشأن استبعاد 850 ألف مواطن من الدعم التمويني
هل يفعلها الإنجليز؟.. المصريون يترقبون مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال
تبدأ 1 أغسطس.. تفاصيل بدء اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية
عيار 18 النهارده بـ5022 جنيها.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة
أمهات مصر: معظم امتحانات الثانوية العامة 2026 فوق مستوى الطالب المتوسط
وزير الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يبلغ 600 ألف طن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان
الكهرباء توقع عقد إنشاء خط نقل جهد 500 ك.ف لتفريغ قدرات طاقة الرياح بخليج السويس
5 فئات يحق لها صرف «تكافل».. و4 مخالفات توقف الدعم نهائيًا| تفاصيل
اعترافات صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات خادشة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اللواء سمير فرج : كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد.. مسيرة وطن" يحفظ للأجيال أبرز مراحل تاريخ مصر الحديث

اللواء سمير فرج : كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد.. مسيرة وطن" يحفظ للأجيال أبرز مراحل تاريخ مصر الحديث
اللواء سمير فرج : كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد.. مسيرة وطن" يحفظ للأجيال أبرز مراحل تاريخ مصر الحديث
أ ش أ

أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر والخبير العسكري والاستراتيجي، أن كتاب "رجل الأقدار..سيرة قائد..مسيرة وطن" يمثل عملًا توثيقيًا مهمًا يحفظ للأجيال واحدة من أبرز المراحل في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أنه تشرف بالمشاركة في الكتاب من خلال كتابة الفصل العسكري بعنوان "جندي مجند في حب وطن يستحق الخلود"، ضمن نخبة من المفكرين والكتاب الذين شاركوا في توثيق مسيرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال حواره مع برنامج «من ماسبيرو»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان .

وقال سمير فرج إن فكرة مشاركته جاءت بعد أن اختارت اللجنة المنظمة للكتاب عددًا من المتخصصين لكتابة فصوله، موضحًا أنه تولى توثيق الجانب العسكري من مسيرة الرئيس السيسي، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة في هذا العمل الذي وصفه بأنه "يوثق التاريخ ويحفظه من الروايات غير الدقيقة".

وأضاف أن قيمة الكتاب لا تكمن فقط في رصد الأحداث، وإنما في تقديم شهادات موثقة عن مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدًا أن توثيق التاريخ ضرورة وطنية، وأن غياب التوثيق يفتح الباب أمام الاجتهادات والروايات المتضاربة، وأشار إلى أن الكتاب متاح من خلال مؤسسة الأهرام ومكتباتها المنتشرة في مختلف المحافظات.

وكشف اللواء سمير فرج عن تفاصيل من البدايات العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن حلم الالتحاق بالقوات المسلحة بدأ معه منذ المرحلة الإعدادية، عندما علم بإنشاء الثانوية العسكرية الداخلية، فسارع إلى إقناع أسرته بالالتحاق بها، قبل أن يمضي ثلاث سنوات في الدراسة العسكرية، ثم ينتقل إلى الكلية الحربية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان نموذجًا للانضباط والتفوق خلال سنوات الدراسة، ولم يتعرض لأي جزاءات طوال فترة وجوده بالكلية الحربية، كما تميز في الرياضة والرماية والتكتيك العسكري، وكان من أوائل دفعته، الأمر الذي أهله للالتحاق بسلاح المشاة.

وأوضح فرج أنه جمعته بالرئيس السيسي فترة عمل امتدت لنحو عامين داخل الكتيبة 350 مشاة ميكانيكي، بعدما اختاره ليكون ضابط استطلاع الكتيبة عقب توليه قيادتها، مؤكدًا أن تلك الفترة كشفت عن كفاءته العسكرية وقدرته على تحمل المسؤولية والعمل في أصعب الظروف الميدانية بسيناء.

وأضاف أن الكتيبة كانت تعمل في مواقع دفاعية داخل سيناء، وأن طبيعة المهمة أتاحت للرئيس السيسي اكتساب خبرات ميدانية مهمة في أعمال الاستطلاع والتخطيط، لافتًا إلى أن قائد اللواء آنذاك كان اللواء عمر سليمان، الذي أشاد بكفاءة الرئيس السيسي منذ أول لقاء جمعهما خلال أحد المشروعات العسكرية.

واختتم اللواء سمير فرج تصريحاته بالإشارة إلى أن الرئيس السيسي اجتاز في سن مبكرة اختبارات الابتعاث إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على دورة أساسية في سلاح المشاة، وهو ما أتاح له دراسة العقيدة العسكرية الغربية إلى جانب العقيدة الشرقية، الأمر الذي أسهم في توسيع خبراته العسكرية والاستراتيجية.

اللواء الدكتور سمير فرج المفكر والخبير العسكري والاستراتيجي كتاب رجل الأقدارسيرة قائدمسيرة وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

أسباب توقف العمل بقصر ثقافة دمياط الجديدة

أبو ليمون يوجّه بإنهاء الترتيبات لبدء المراحل التالية ويشدد على وضع جداول زمنية مضغوطة لتلبية احتياجات المواطنين

محافظ بورسعيد: الفترة القادمة تشهد 34 مشروعاً جديداً لتطوير الطرق والمناطق السكنية بمختلف الأحياء

قاعة مؤتمرات محكمة الاستئناف بالإسكندرية

وزير العدل يفتتح قاعة المؤتمرات بمحكمة استئناف الإسكندرية

بالصور

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد