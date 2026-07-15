اللواء سمير فرج : كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد.. مسيرة وطن" يحفظ للأجيال أبرز مراحل تاريخ مصر الحديث

أكد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر والخبير العسكري والاستراتيجي، أن كتاب "رجل الأقدار..سيرة قائد..مسيرة وطن" يمثل عملًا توثيقيًا مهمًا يحفظ للأجيال واحدة من أبرز المراحل في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أنه تشرف بالمشاركة في الكتاب من خلال كتابة الفصل العسكري بعنوان "جندي مجند في حب وطن يستحق الخلود"، ضمن نخبة من المفكرين والكتاب الذين شاركوا في توثيق مسيرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال حواره مع برنامج «من ماسبيرو»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان .

وقال سمير فرج إن فكرة مشاركته جاءت بعد أن اختارت اللجنة المنظمة للكتاب عددًا من المتخصصين لكتابة فصوله، موضحًا أنه تولى توثيق الجانب العسكري من مسيرة الرئيس السيسي، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة في هذا العمل الذي وصفه بأنه "يوثق التاريخ ويحفظه من الروايات غير الدقيقة".

وأضاف أن قيمة الكتاب لا تكمن فقط في رصد الأحداث، وإنما في تقديم شهادات موثقة عن مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدًا أن توثيق التاريخ ضرورة وطنية، وأن غياب التوثيق يفتح الباب أمام الاجتهادات والروايات المتضاربة، وأشار إلى أن الكتاب متاح من خلال مؤسسة الأهرام ومكتباتها المنتشرة في مختلف المحافظات.

وكشف اللواء سمير فرج عن تفاصيل من البدايات العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن حلم الالتحاق بالقوات المسلحة بدأ معه منذ المرحلة الإعدادية، عندما علم بإنشاء الثانوية العسكرية الداخلية، فسارع إلى إقناع أسرته بالالتحاق بها، قبل أن يمضي ثلاث سنوات في الدراسة العسكرية، ثم ينتقل إلى الكلية الحربية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان نموذجًا للانضباط والتفوق خلال سنوات الدراسة، ولم يتعرض لأي جزاءات طوال فترة وجوده بالكلية الحربية، كما تميز في الرياضة والرماية والتكتيك العسكري، وكان من أوائل دفعته، الأمر الذي أهله للالتحاق بسلاح المشاة.

وأوضح فرج أنه جمعته بالرئيس السيسي فترة عمل امتدت لنحو عامين داخل الكتيبة 350 مشاة ميكانيكي، بعدما اختاره ليكون ضابط استطلاع الكتيبة عقب توليه قيادتها، مؤكدًا أن تلك الفترة كشفت عن كفاءته العسكرية وقدرته على تحمل المسؤولية والعمل في أصعب الظروف الميدانية بسيناء.

وأضاف أن الكتيبة كانت تعمل في مواقع دفاعية داخل سيناء، وأن طبيعة المهمة أتاحت للرئيس السيسي اكتساب خبرات ميدانية مهمة في أعمال الاستطلاع والتخطيط، لافتًا إلى أن قائد اللواء آنذاك كان اللواء عمر سليمان، الذي أشاد بكفاءة الرئيس السيسي منذ أول لقاء جمعهما خلال أحد المشروعات العسكرية.

واختتم اللواء سمير فرج تصريحاته بالإشارة إلى أن الرئيس السيسي اجتاز في سن مبكرة اختبارات الابتعاث إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على دورة أساسية في سلاح المشاة، وهو ما أتاح له دراسة العقيدة العسكرية الغربية إلى جانب العقيدة الشرقية، الأمر الذي أسهم في توسيع خبراته العسكرية والاستراتيجية.