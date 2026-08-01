يويفا يرحب بقرار الفيفا بإلغاء بيع حصة في بطولاته

رحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم السبت، بقرار الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بالتخلي عن خططه لبيع حصة في كأس العالم.



وأكد إنه سيعمل مع الشركاء والأطراف المعنية لضمان عدم التسرع في اتخاذ مثل هذه الخطوات دون تشاور في المستقبل.



وقال الاتحاد في بيان: “يرحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بقرار الفيفا بسحب خطته لبيع حصة في بطولاته– بما في ذلك كأس العالم– إلى جهات خاصة”.



وأضاف: "في الأيام والأسابيع المقبلة، سيعمل اليويفا مع الاتحادات الأعضاء التابعة له وبتعاون وثيق مع الاتحادات القارية الأخرى للتفكير في كيفية حدوث ذلك ووضع خطة لضمان عدم تكراره".

رغبة الفيفا



يُذكر أن الفيفا كان يرغب في بيع حصة من بطولة كأس العالم بقيمة 20 مليار دولار باستثمار للقطاع الخاص، قبل أن يقرر التراجع عن الفكرة بعد هجوم الاتحادات الوطنية.