البحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين في الموسم الثالث من مسابقة ثقافة بلادي

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أسماء الفائزين في الموسم الثالث من مسابقة (ثقافة بلادي)، التي نظَّمها المجمع بالتعاون مع وزارات: (الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة)، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استكمالًا لما حقَّقته المسابقة من نجاح كبير في موسمَيها الأول والثاني.

وجاء إطلاق الموسم الثالث من المسابقة في إطار حرص الأزهر الشريف على تعزيز دوره العِلمي والمجتمعي، ومدِّ جسور التواصل الثقافي بين الطلاب المصريين والوافدين، ودمج الطلاب الوافدين في المجتمع المصري بما يدعم قِيَم الألفة والمودة والتعايش الإيجابي، ويسهم في تحقيق الأمن المجتمعي، وترسيخ وعي حضاري يقوم على احترام التنوُّع الثقافي والانفتاح الواعي على ثقافات الشعوب المختلفة.

وهدفت مسابقة (ثقافة بلادي) إلى الإسهام في تنمية وعي المجتمع، وتعزيز قدرته على البناء والتنمية، والتعارف على ثقافات البلاد والشعوب الأخرى؛ بما يحقِّق تبادلًا معرفيًّا ومهاريًّا حقيقيًّا، ويعكس رسالة الأزهر في التواصل الإنساني والحوار الحضاري.

اجتياز المقابلات الشخصية أمام لجان التحكيم

واعتمدتِ المسابقة في تقييم الأعمال المقدَّمة على محاور معرفيَّة ومهاريَّة وعِلميَّة وثقافيَّة وسياحيَّة وتكنولوجيَّة ووجدانيَّة؛ بما يُبرِز قدرة المشاركين على الفهم والتفاعل والإبداع، إلى جانب قياس مستوى النَّشر المجتمعي للمسابقة، واجتياز المقابلات الشخصيَّة أمام لجان التحكيم؛ بما يضمن اختيار الأعمال الأكثر تميُّزًا وتأثيرًا.

وضمَّت لجنة تحكيم المسابقة نخبةً من المتخصِّصين والخبراء من عددٍ من مؤسَّسات وقطاعات الدولة؛ من بينها: الهيئة الوطنية للإعلام، ووزارات: (الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة)، وكليَّة الإعلام بجامعة الأزهر، إلى جانب عددٍ من القطاعات التابعة للأزهر الشريف؛ منها: مشيخة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية؛ بما أسهم في ضمان تنوُّع الخبرات والتخصُّصات المشاركة في تقييم الأعمال المقدَّمة واختيار الفائزين وَفقًا للمعايير المحدَّدة للمسابقة.

ورصد مجمع البحوث الإسلاميَّة جوائز ماليَّة للمسابقة بلغت 550 ألف جنيه تُقدَّم على خمسة مستويات للفريق المكوَّن من طالبين (مصري ووافد)؛ إذْ يُمنَح الفائزون بالمستوى الأول (من المركز الأول إلى الخامس) جائزة ماليَّة قدْرها: ثلاثون ألف جنيه مصري، فيما يحصل الفائزون بالمستوى الثاني (من المركز السادس إلى العاشر) على جائزة ماليَّة قدْرها: خمسة وعشرون ألف جنيه مصري.

ويُمنَح الفائزون بالمستوى الثالث (من المركز الحادي عشر إلى الخامس عشر) عشرين ألف جنيه مصري، بينما تُقدَّر جائزة المستوى الرابع (من المركز السادس عشر إلى العشرين) بخمسة عشر ألف جنيه مصري، ويُختَتم توزيع الجوائز بالمستوى الخامس (من المركز الحادي والعشرين إلى الثلاثين)؛ إذْ يُمنَح كل فريق فائز عشرة آلاف جنيه مصري، على أن تُقسَّم جميع الجوائز مناصفةً بين الطالب المصري وصديقه الوافد المشارك معه في العمل.

كما يُمنَح الطلاب الفائزون جوائزَ عينيَّةً، تشمل: مكتبةً تثقيفيَّةً مقدَّمةً من الهيئة العامَّة لقصور الثقافة لجميع الفائزين، ورحلةً إلى الأقصر وأسوان بقطار الشباب، مقدَّمةً من وزارة الشباب والرياضة، للعشرة الأوائل من الفائزين، إلى جانب رحلة ترفيهيَّة مقدَّمة مِنَ الهيئة العامَّة لتنشيط السياحة لجميع الفائزين.

جدير بالذِّكر أن مسابقة (ثقافة بلادي) في موسمها الثالث قد أُطلِقت في شهر فبراير الماضي، وشارك فيها طلَّاب من 15 دولة؛ هي: (مصر، وبنجلاديش، أذربيجان، والصِّين، وإندونيسيا، وسوريا، والجزائر، واليمن، وأوزبكستان، والفلبِّين، والسودان، وفلسطين، ونيجيريا، وتشاد، وماليزيا).