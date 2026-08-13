قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحريف وصل.. رسميا أحمد عبد القادر في بيراميدز
محمد رمضان يلتقي حسام حسن بعد بروفة حفله بالساحل الشمالي
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين في الموسم الثالث من مسابقة ثقافة بلادي

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
محمد شحتة

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أسماء الفائزين في الموسم الثالث من مسابقة (ثقافة بلادي)، التي نظَّمها المجمع بالتعاون مع وزارات: (الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة)، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استكمالًا لما حقَّقته المسابقة من نجاح كبير في موسمَيها الأول والثاني.

وجاء إطلاق الموسم الثالث من المسابقة في إطار حرص الأزهر الشريف على تعزيز دوره العِلمي والمجتمعي، ومدِّ جسور التواصل الثقافي بين الطلاب المصريين والوافدين، ودمج الطلاب الوافدين في المجتمع المصري بما يدعم قِيَم الألفة والمودة والتعايش الإيجابي، ويسهم في تحقيق الأمن المجتمعي، وترسيخ وعي حضاري يقوم على احترام التنوُّع الثقافي والانفتاح الواعي على ثقافات الشعوب المختلفة.

وهدفت مسابقة (ثقافة بلادي) إلى الإسهام في تنمية وعي المجتمع، وتعزيز قدرته على البناء والتنمية، والتعارف على ثقافات البلاد والشعوب الأخرى؛ بما يحقِّق تبادلًا معرفيًّا ومهاريًّا حقيقيًّا، ويعكس رسالة الأزهر في التواصل الإنساني والحوار الحضاري.

اجتياز المقابلات الشخصية أمام لجان التحكيم

واعتمدتِ المسابقة في تقييم الأعمال المقدَّمة على محاور معرفيَّة ومهاريَّة وعِلميَّة وثقافيَّة وسياحيَّة وتكنولوجيَّة ووجدانيَّة؛ بما يُبرِز قدرة المشاركين على الفهم والتفاعل والإبداع، إلى جانب قياس مستوى النَّشر المجتمعي للمسابقة، واجتياز المقابلات الشخصيَّة أمام لجان التحكيم؛ بما يضمن اختيار الأعمال الأكثر تميُّزًا وتأثيرًا.

وضمَّت لجنة تحكيم المسابقة نخبةً من المتخصِّصين والخبراء من عددٍ من مؤسَّسات وقطاعات الدولة؛ من بينها: الهيئة الوطنية للإعلام، ووزارات: (الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة)، وكليَّة الإعلام بجامعة الأزهر، إلى جانب عددٍ من القطاعات التابعة للأزهر الشريف؛ منها: مشيخة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية؛ بما أسهم في ضمان تنوُّع الخبرات والتخصُّصات المشاركة في تقييم الأعمال المقدَّمة واختيار الفائزين وَفقًا للمعايير المحدَّدة للمسابقة.

ورصد مجمع البحوث الإسلاميَّة جوائز ماليَّة للمسابقة بلغت 550 ألف جنيه تُقدَّم على خمسة مستويات للفريق المكوَّن من طالبين (مصري ووافد)؛ إذْ يُمنَح الفائزون بالمستوى الأول (من المركز الأول إلى الخامس) جائزة ماليَّة قدْرها: ثلاثون ألف جنيه مصري، فيما يحصل الفائزون بالمستوى الثاني (من المركز السادس إلى العاشر) على جائزة ماليَّة قدْرها: خمسة وعشرون ألف جنيه مصري.

ويُمنَح الفائزون بالمستوى الثالث (من المركز الحادي عشر إلى الخامس عشر) عشرين ألف جنيه مصري، بينما تُقدَّر جائزة المستوى الرابع (من المركز السادس عشر إلى العشرين) بخمسة عشر ألف جنيه مصري، ويُختَتم توزيع الجوائز بالمستوى الخامس (من المركز الحادي والعشرين إلى الثلاثين)؛ إذْ يُمنَح كل فريق فائز عشرة آلاف جنيه مصري، على أن تُقسَّم جميع الجوائز مناصفةً بين الطالب المصري وصديقه الوافد المشارك معه في العمل.

كما يُمنَح الطلاب الفائزون جوائزَ عينيَّةً، تشمل: مكتبةً تثقيفيَّةً مقدَّمةً من الهيئة العامَّة لقصور الثقافة لجميع الفائزين، ورحلةً إلى الأقصر وأسوان بقطار الشباب، مقدَّمةً من وزارة الشباب والرياضة، للعشرة الأوائل من الفائزين، إلى جانب رحلة ترفيهيَّة مقدَّمة مِنَ الهيئة العامَّة لتنشيط السياحة لجميع الفائزين.

جدير بالذِّكر أن مسابقة (ثقافة بلادي) في موسمها الثالث قد أُطلِقت في شهر فبراير الماضي، وشارك فيها طلَّاب من 15 دولة؛ هي: (مصر، وبنجلاديش، أذربيجان، والصِّين، وإندونيسيا، وسوريا، والجزائر، واليمن، وأوزبكستان، والفلبِّين، والسودان، وفلسطين، ونيجيريا، وتشاد، وماليزيا).

الأزهر البحوث الإسلامية مسابقة ثقافة بلادي شيخ الأزهر الفائزين في مسابقة ثقافة بلادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

العبادة

كيف نستقبل شهر ربيع الأول؟.. أمين الفتوى يجيب

وزير الأوقاف

بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق التصفية النهائية للموسم الثاني من «دوري الأئمة النجباء» الأحد القادم

ضحايا حادث الإسماعيلية

مجلس حكماء المسلمين يعزّي مصر في ضحايا حادث الإسماعيلية

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد