عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على المتهمين بالاستعراض بسياراتهم في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدى سيارتين "فان" بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية حال سيرهما بأحد الطرق بالإسكندرية، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين بمقطع الفيديو، ساريتى التراخيص، وقائديهما، سائقان، مقيمان بالإسكندرية.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بتاريخ 14 الجارى على النحو المشار إليه بدائرة قسم شرطة الدخيلة حال مشاركتهما بحفل زفاف أحد أقاربهما.

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.





