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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نادي جزيرة الورد بالدقهلية يختتم منافسات البطولة الدولية للتنس (J100)

تكريم الفائزين
تكريم الفائزين

اختتمت على ملاعب نادي جزيرة الورد بالمنصورة منافسات البطولة الدولية للتنس للناشئين والناشئات (J100)، عقب أسبوع حافل بالمواجهات القوية بين 120 لاعبًا ولاعبة مثلوا 20 دولة من مختلف دول العالم، ليؤكد النادي مجددًا نجاحه للسنة الرابعة على التوالي في تقديم نسخة استثنائية تحظى بثقة الاتحادين المصري والدولي للتنس.

عمر قنديل ولو چيا يعتليان عرش الفردي
أسفرت المواجهات النهائية في الفردي عن لحظات حماسية وتتويج مستحق لأبرز المواهب:
في فئة فردي الناشئين، نجح النجم المصري عمر قنديل في انتزاع اللقب والمركز الأول، متفوقًا على منافسه الهندي هورسيك كتاكام الذي حلّ ثمنيًا في المركز الثاني.
 وفي فئة فردي الناشئات، اعتلت الصينية لو چيا منصة التتويج محرزة المركز الأول، بينما نالت الأمريكية إيزابيلا بوزو المركز الثاني.

تنافس دولي محتدم في الزوجي
شهدت فئة الزوجي حضورًا متعدد الجنسيات على منصات التتويج:
في زوجي الناشئين، حصد الثنائي رضا العوني (المغرب) وأندري رادو (رومانيا) المركز الأول، وجاء الزوجي المصري عبد الرحمن الطاهر وعمر قنديل في المركز الثاني.
في زوجي الناشئات، حقق الثنائي الروسي المكون من فيكتوريا خاستيسيفيا وإليزافيتا فالستيك المركز الأول، فيما نال المركز الثاني الزوجي المكون من حبيبة حبيب (مصر) وفارفارا فينوجرادوفا (روسيا).

تنظيم احترافي وإدارة علمية للبطولة
وأشاد النائب طارق عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، بالمستوى التنظيمي الراقي الذي ظهرت به البطولة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من اللجنة العليا للبطولة برئاسة المحاسب إبراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي، والجهود الفنية والميدانية التي قادها الكابتن وائل طلبة الشاذلي مدير البطولة، والتي أثمرت عن خروج الحدث بالشكل الذي يليق باسم النادي والرياضة المصرية.

كما حظيت البطولة ببروتوكولات تحكيمية صارمة تحت إشراف الحكم العام الكابتن أحمد إسماعيل ومساعده الكابتن سامح رجب، ما أضفى على المنافسات أعلى درجات الشفافية والعدالة.

الدقهلية جزيره الورد المنصوره

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