سقوط أصحاب 3 مخابز استولوا على 40 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية أصحاب 3 مخابز بطنطا وكفر الزيات، استولوا على 40 جوال دقيق بلدى مدعم، وتصرفوا فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

حملات تموينية

تلقى المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية من ضبط أصحاب 3 مخابز بطنطا وكفر الزيات، استولوا على 40 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

ردع مخالفين

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.