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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على لصوص سرقا دراجة نارية بمصر القديمة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سرقة دراجته النارية حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أغسطس الماضى تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من (سائق - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.

وتم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) وتم بارشادهما ضبط (الدراجة النارية المُستولى عليها).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب “توصيل الأسلاك”، وأضافا باستخدامهما الدراجة النارية المضبوطة فى ارتكاب واقعتى سرقة هواتف محمولة من مواطنين بإسلوب "الخطف" أثناء سيرهما بالطريق العام ، تم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما "وتم التوصل لمالكيهما" .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مصر القديمة

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