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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خدعة تسييل أرصدة التقسيط.. سقوط نصابين استوليا على أموال المواطنين

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاطهما إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عبر تطبيقات التقسيط الإلكترونى.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (شخصين) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرتهما على تسييل رصيد حساباتهم بعدد من تطبيقات التقسيط الإلكترونى والتحصل منهم على البيانات الخاصة بتنفيذ المعاملات بتلك التطبيقات والإستيلاء على أرصدتهم بها.

 عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة ، القليوبية") ، وضُبط بحوزتهما (27 شريحة هاتف محمول - 16 هاتف محمول - جهاز لوحى "تابلت" "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامهما بإرتكاب (27) واقعة بذات الأسلوب.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية النصب تطبيقات التقسيط

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