"جولة التطوير الآسيوية" تعود إلى مصر ببطولتين دوليتين في نادي مدينتي للجولف

أعلن الاتحاد المصري للجولف عن إقامة بطولتين دوليتين للمحترفين في نادي مدينتي للجولف بإجمالي جوائز 250 ألف دولار، وذلك ضمن جولة التطوير الآسيوية " Asian Development Tour"، في خطوة تعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة لرياضة الجولف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتمثل البطولتان الجولتين رقم 13 و14 ضمن سلسلة الجولف المصرية، وتبلغ جوائز كل بطولة 125 ألف دولار . وتقام البطولة الأولى من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري ، فيما تنطلق البطولة الثانية من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في البطولتين لاعبون من أكثر من 30 جنسية، بما يجمع بين محترفين ذوي خبرة ومواهب صاعدة من مختلف أنحاء آسيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى.

تُقام البطولتان في نادي مدينتي للجولف ، أحسن ملعب جولف في مصر وأفريقيا ، والذي سبق أن حقق نجاحاً كبيراً في استضافة بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 – بالتعاون مع جولة التطوير الآسيوية – كما استضاف بطولة الجولف العالمية "الآشيان تور" في عام 2022 .

وأعرب عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، عن سعادته باستضافة الجولة الآسيوية للتطوير مجددًا، مشيرًا إلى أن استضافة البطولات الدولية الكبرى تعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها مصر لدى مجتمع الجولف الدولي، وتبرز جودة ملاعبها ومكانتها كوجهة سياحية عالمية. وأوضح أن استراتيجية الاتحاد لا تقتصر على استضافة البطولات، وإنما تستهدف إتاحة الفرصة للاعبين المصريين والعرب للتنافس إلى جانب المحترفين الدوليين، وتوفير مسار حقيقي أمام اللاعبين الشباب للتطور والوصول إلى المنافسات العالمية، بالتوازي مع استثمار هذه الفعاليات في الترويج لمصر كوجهة إقليمية ودولية متميزة للجولف والسياحة.

من جانبه قال كين كودو، المدير العام لجولة التطوير الآسيوية ، إن العودة إلى مصر تأتي بعد النجاح الذي حققته بطولات الجولة العام الماضي، مؤكدًا أن الشراكة مع الاتحاد المصري للجولف تعكس التزامًا مشتركًا بتطوير رياضة الجولف الاحترافية وخلق فرص للاعبين.

وأضاف أن إقامة بطولتين متتاليتين في نادي مدينتي للجولف تمثل خطوة جديدة في تطور هذه الشراكة، مع توقع بمشاركة دولية واسعة من لاعبين من أكثر من 30 جنسية، بما يعزز التنوع الدولي للمنافسات ويؤسس لأسبوعين مميزين من الجولف.