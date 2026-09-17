خبيرة: ميزانية الأسرة لا تقل أهمية عن ميزانية أي مشروع اقتصادي

أكدت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، أهمية إعداد ميزانية للمنزل، موضحة أن ميزانية الأسرة لا تقل أهمية عن ميزانية أي مشروع اقتصادي، خاصة مع اختلاف احتياجات كل أسرة ودخلها والتزاماتها المالية.

وقالت الدكتورة هدى الملاح، خلال لقائها مع أحمد دياب وحياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن إعداد ميزانية الأسرة يعتمد على تحديد الدخل ومقارنته بالمصروفات والاحتياجات المختلفة.

وأوضحت أن كل أسرة تختلف عن الأخرى من حيث عدد أفرادها وطبيعة احتياجاتها، لذلك يجب على كل أسرة تحديد أولويات الإنفاق وفقًا لإمكاناتها المالية، مع تقسيم الدخل بين الضروريات الأساسية والاحتياجات المهمة والكماليات.

وأضافت أن التخطيط المالي الجيد يتطلب تخصيص جزء من دخل الأسرة للادخار، خاصة لمواجهة الظروف والطوارئ التي قد تتعرض لها الأسرة، مشيرة إلى أن وجود مبلغ مخصص للطوارئ يساعد على التعامل مع الأزمات دون التأثير بشكل كبير على المصروفات الأساسية.

وشددت الخبيرة الاقتصادية على ضرورة أن تنظر الأسرة إلى ميزانيتها باعتبارها خطة مالية تساعدها على إدارة دخلها وتحديد أوجه الإنفاق المختلفة، مع تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية والادخار للمستقبل.