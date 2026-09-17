قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مأساة أسرية في طنطا.. حريق بسبب ماس كهربائي يودي بحياة 3 أطفال ويصيب أمهم باختناق داخل شقتهم بالغربية| تفاصيل
الإحصاء يصدر «اللمحة الإحصائية مصر 2026» بأحدث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
الخارجية الفلسطينية: نرفض قرار واشنطن تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة
أمي بتموت ومحتاجة تتنقل القاهرة.. القصة الكاملة لاستغاثة شاب من البحيرة لعلاج والدته
لحظة تعرّض المطربة المغربية «جنا» لمحاولة اعتداء على طريق بالمنوفية | شاهد
تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها.. معا نكافح الاحتيال
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس
بمشاركة هيثم دبور .. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن ورشة لتطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة
رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ بنتايج
البورصة تربح 37 مليار جنيه بمستهل تعاملات الخميس.. وارتفاع جماعي للمؤشرات
محمود أبو بيه: زراعة 60 ألف شجرة و800 ألف نبتة ضمن خطة تخضير القاهرة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات السنغافورية فرص التوسع وزيادة الاستثمارات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة: ميزانية الأسرة لا تقل أهمية عن ميزانية أي مشروع اقتصادي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، أهمية إعداد ميزانية للمنزل، موضحة أن ميزانية الأسرة لا تقل أهمية عن ميزانية أي مشروع اقتصادي، خاصة مع اختلاف احتياجات كل أسرة ودخلها والتزاماتها المالية.

وقالت الدكتورة هدى الملاح، خلال لقائها مع أحمد دياب وحياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن إعداد ميزانية الأسرة يعتمد على تحديد الدخل ومقارنته بالمصروفات والاحتياجات المختلفة.

وأوضحت أن كل أسرة تختلف عن الأخرى من حيث عدد أفرادها وطبيعة احتياجاتها، لذلك يجب على كل أسرة تحديد أولويات الإنفاق وفقًا لإمكاناتها المالية، مع تقسيم الدخل بين الضروريات الأساسية والاحتياجات المهمة والكماليات.

وأضافت أن التخطيط المالي الجيد يتطلب تخصيص جزء من دخل الأسرة للادخار، خاصة لمواجهة الظروف والطوارئ التي قد تتعرض لها الأسرة، مشيرة إلى أن وجود مبلغ مخصص للطوارئ يساعد على التعامل مع الأزمات دون التأثير بشكل كبير على المصروفات الأساسية.

وشددت الخبيرة الاقتصادية على ضرورة أن تنظر الأسرة إلى ميزانيتها باعتبارها خطة مالية تساعدها على إدارة دخلها وتحديد أوجه الإنفاق المختلفة، مع تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية والادخار للمستقبل.

ميزانية الاسرة تدبير الاسرة ادوات للحفاظ علي ميزانية الاسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

بيزيرا

أعضاء الزمالك يكشفون مفاجأة.. بيع بيزيرا قرار فردي من حسين لبيب

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على مُزوّري المُحررات الرسمية بالجيزة

تحسين حالة الشوارع

تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله وتحسين الحالة العامة للشوارع بالعجوزة

أرشيفية

جثة سيدة سقطت من علو تثير الذعر ببدر.. وتحريات مكثفة لكشف اللغز

بالصور

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد