إيران ترفض اتهام الحوثيين باستهداف مكة وتدعو لـ عدم تسييس المقدسات

رفضت إيران اتهام جماعة الحوثي بتنفيذ هجوم بمسيّرة باتجاه مكة المكرمة، مطالبة بعدم تسييس المقدسات الإسلامية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الخميس عبر منصة "إكس"، إن "أي اعتداء على المقدسات الإسلامية، خاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى، أو تهديد زوارها، أمر مدان".

وأضاف أن "مجرد الإعلان عن اعتراض مسيّرة متجهة إلى مكة لا يكفي لاتهام طرف بعينه"، مشيراً إلى أن ما وصفها بـ"حكومة التغيير والبناء في اليمن" نفت الادعاء.

وتابع بقائي: "ندعو إلى عدم تسييس المقدسات أو استخدامها لتصعيد التوترات الإقليمية".

إدانات عربية وإسلامية واسعة لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة

قوبلت محاولة جماعة الحوثي استهداف منطقة مكة المكرمة بطائرة مسيّرة بموجة إدانات عربية وإسلامية واسعة، وسط مطالبات بوقف الاعتداءات التي تمس حرمة المقدسات والأمن الإقليمي.

الأزهر: أمن الحرمين قضية عقائدية

ندد الأزهر الشريف، في بيان الأربعاء 16 سبتمبر، بمحاولة الاستهداف، مؤكداً أن أمن الحرمين الشريفين ليس شأناً سياسياً أو إقليمياً، بل قضية تمس عقيدة الأمة الإسلامية بأسرها.

وقال إن "استهداف البلد الحرام أو تعريضه للخطر هو استعداء لمشاعر ملياري مسلم، واعتداء على حرمة مقدسات تتوجه إليها قلوب المسلمين في صلواتهم"، مشدداً على أن صيانة حرمة البلد الحرام وحفظ أمن قاصديه مسؤولية يجب احترامها بعيداً عن حسابات الصراع والسياسة.

مصر: انتهاك صارخ لحرمة المقدسات

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الآثمة، واصفة إياها بأنها انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية ويتعارض مع القيم الإسلامية وقواعد القانون الدولي.

وأكدت القاهرة رفضها التام لأي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري، ودعمها للمملكة في أي إجراءات تتخذها لحفظ سيادتها وأمن أراضيها.

قطر: تجاوز لكل الخطوط الحمراء

من جانبها، أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف مكة المكرمة، مؤكدة في بيان للخارجية الأربعاء أن محاولة المساس بحرمة مكة وبيت الله الحرام، قبلة المسلمين وأطهر بقاع الأرض، تمثل "عملاً عدوانياً مشيناً وتجاوزاً بالغ الخطورة لكل الخطوط الحمراء الدينية والأخلاقية والإنسانية، واستفزازاً صارخاً لمشاعر أكثر من مليار مسلم".

وشددت على أن حرمة الأماكن المقدسة وسلامة قاصديها لا يمكن أن تكون موضع استهداف أو توظيف في النزاعات، محذرة من أن تعريض مكة والمشاعر المقدسة للخطر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة.

تركيا: تضامن مع سيادة السعودية

كما أدانت وزارة الخارجية التركية، في بيان الأربعاء، الهجوم بشدة، قائلة: "ندين بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون بطائرات مسيرة مستهدفين مدينة مكة المكرمة المقدسة".

وأكدت أنقرة دعمها لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وأمنها وتضامنها الكامل معها، داعية إلى "الوقف الفوري لهذه الهجمات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، والامتناع عن أي ممارسات تزيد حدة التوتر".