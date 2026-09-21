مريضة نفسيا.. الداخلية تكشف حقيقة تعاطى سيدة للمخدرات داخل موقف سيارات بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام إحدى السيدات بتعاطى المواد المخدرة بأحد مواقف السيارات بأسوان.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة) وضبط بحوزتها (شريط دوائى لعلاج الأمراض النفسية والعصبية) ، وبمواجهتها تبين أنها تعانى من إضطرابات نفسية وتقوم بإستجداء المارة داخل الموقف المشار إليه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.. وجارى إيداعها بإحدى المصحات النفسية .





