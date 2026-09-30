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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمطار بالإسكندرية وانخفاض الحرارة ليلًا.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الخريف

أمطار
أمطار
رحمة سمير

تسيطر الأجواء الخريفية على معظم أنحاء الجمهورية، مع اقتراب درجات الحرارة من معدلاتها الطبيعية، وظهور بعض السحب التي يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى ونشاط الرياح، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وفي هذا السياق، قال محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواءً خريفية مستقرة على أغلب المناطق، موضحًا أن درجات الحرارة تقترب من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

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الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة على أغلب الأنحاء

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن الطقس يتسم بالاستقرار النسبي، مع ظهور بعض السحب في مناطق متفرقة، مشيرًا إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خلال أمس.

وأضاف أن فرص سقوط الأمطار خلال الفترة الحالية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، لافتًا إلى تعرض مناطق من محافظة الإسكندرية لأمطار متفاوتة الشدة.

انخفاض درجات الحرارة الصغرى ونشاط الرياح

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن درجات الحرارة الصغرى بدأت في الانخفاض، بالتزامن مع نشاط الرياح، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

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وتعكس هذه التغيرات ملامح الأجواء الخريفية، مع تراجع درجات الحرارة ليلًا مقارنة بفترات النهار، واستمرار الاستقرار النسبي في الطقس على معظم المناطق.

ارتفاعات طفيفة ومؤقتة في درجات الحرارة

وأكد القياتي أن بداية فصل الخريف قد تشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة على فترات، موضحًا أن هذه الارتفاعات تكون مؤقتة، قبل أن تعود الأجواء إلى معدلاتها وطبيعتها المعتادة.

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الأجواء الخريفية مستمرة

وتشير تصريحات المتنبئ الجوي إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الفترة الحالية، مع درجات حرارة قريبة من معدلاتها الطبيعية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة الصغرى ونشاط الرياح خلال الليل والصباح الباكر.

أمطار بالإسكندرية الحرارة طقس الخريف الخريف

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