آلان شيرر: مونديال 2026 الفصل الأخير لرونالدو.. وأراه مدربًا للبرتغال مستقبلًا

يرى أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرر أن كأس العالم 2026 قد تكون المحطة الأخيرة في مسيرة كريستيانو رونالدو الدولية، مشيرًا إلى أن قائد منتخب البرتغال، الذي بلغ عامه الحادي والأربعين، بات قريبًا من إسدال الستار على مشواره مع "برازيل أوروبا"، بعد الخروج من البطولة.

وقال شيرر، في تصريحات لموقع Betfair نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الحديث عن رونالدو يظل مختلفًا عن أي لاعب آخر، لما حققه من إنجازات استثنائية على مدار مسيرته.

عملاق في عالم كرة القدم

وأضاف: "إنه قرار صعب، فنحن نتحدث عن عملاق في عالم كرة القدم حطم جميع أنواع الأرقام القياسية، وأنا معجب بتفانيه، وأسلوب لعبه، ورغبته الدائمة في الاستمرار".

وانتقد شيرر طريقة تعامل المدير الفني روبرتو مارتينيز مع رونالدو خلال البطولة، معتبرًا أن قراراته أثرت على مشوار المنتخب البرتغالي.

طريقة تعامل مارتينيز مع رونالدو

وأوضح: "لكن الأمر صعب، فكما قلت قبل البطولة، أعتقد أن طريقة تعامل مارتينيز مع رونالدو، سواءً بإشراكه أساسيًا أو استبداله، ستحدد مصير البرتغال في كأس العالم هذه".

وأضاف: "لم يُخرجه إلا في مباراة واحدة، أليس كذلك؟ ودخل جونزالو راموس وسجل هدفًا، لكنه لم يُخرجه أمام إسبانيا عندما كانوا بأمس الحاجة لهدف، وكنت أعتقد أنه كان يجب عليه إخراجه وتغيير الخطة وإدخال لاعب آخر. أي مهاجم برتغالي آخر سيواجه هذه المشكلة، أياً كان من سيحل محله، إذا لم يعتزل رونالدو".

اللعب دوليًا حتى النسخة المقبلة من كأس العالم

وأشار هداف الدوري الإنجليزي التاريخي إلى أنه سيكون مندهشًا إذا واصل رونالدو اللعب دوليًا حتى النسخة المقبلة من كأس العالم.

وقال: "هو الآن في الحادية والأربعين من عمره، لا أستبعد ذلك عنه، لكنني سأُصاب بالدهشة لو استمر في اللعب مع المنتخب الوطني بعد عامين. أنا دائمًا أنسحب من الساحة بينما يطالب الجمهور بالمزيد، وبدا أن هذه البطولة كانت أكثر من اللازم بالنسبة له وللبرتغال".

وعن مستقبل "الدون" بعد الاعتزال، رجح شيرر دخوله عالم التدريب، مؤكدًا أن قيادة منتخب البرتغال تبدو خطوة طبيعية في مسيرته.

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا أعرف ما هي خططه بعد اعتزاله، لكنني أعتقد أنه إذا كان يرغب في تدريب منتخب البرتغال مستقبلًا، فسيكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يحصل على هذا المنصب".