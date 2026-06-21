قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريف عبد الفضيل يكشف نقطة قوة نيوزيلندا .. وهذه روشتة الفوز لمنتخب مصر
وجوده يمنح المنتخب أفضلية.. جمال حمزة يكشف موقف محمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا
تونس تعلن تشكيلها الرسمي لمواجهة اليابان في كأس العالم
منتخب اليابان يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة تونس في كأس العالم 2026
إشادة قوية .. أشرف قاسم: محمد هاني صاحب شخصية استثنائية في المواجهات الكبرى
التركيز الذهني.. شريف عبد الفضيل يكشف سر تألق المهاجمين في البطولات الكبرى
الجهاز الفني لمنتخب مصر يُعاين ملعب مواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026 | صور
طرق وأسعار استخراج شهادة ميلاد جديدة 2026
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه تواجه عاملًا تحـ.ـرش بطالبة في الزمالك
نشأت الديهي: تخريج الدفعة الثالثة من أئمة الأوقاف يعكس بناء جيل جديد من دعاة الوعي والانضباط
دعاء قبل الامتحان للتوفيق والنجاح.. كلمات تخفف توتر وقلق الطلاب وأولياء الأمور
بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تفاصيل سرية في وثائق «سوني» السنوية حول مستقبل «بلاي ستيشن»

سوني
سوني
احمد الشريف

كشف تقرير مالي واستقصائي نشره موقع "Gamefile" المتخصص في شؤون الألعاب، عن تفاصيل فنية واستراتيجية غير معلنة تم إخفاؤها في "السطور الدقيقة" للتقرير السنوي الأحدث لشركة "سوني" (Sony) اليابانية لعام 2026.

وأماطت التسريبات الضوء على بنود سرية تعكس تحولاً جذرياً في سياسات عملاق الترفيه الآسيوي لإدارة قطاع "PlayStation"، مدفوعة برغبة حاسمة في إعادة صياغة نموذج الإنتاج المالي وتلافي الخسائر التشغيلية الطائلة التي واجهتها بعض المشاريع البرمجية مؤخراً.

تسييل الحصريات والتحول الكامل نحو منصات الحواسب الشخصية

تستهدف الوثائق الحمائية المنشورة لشركة سوني تفتيت النمطية الكلاسيكية القائمة على حصر الألعاب القوية داخل بيئة كونسول "PS5" فقط.

وتمنح المخططات الهيكلية لعام 2026 المطورين توجيهات وجوبية بتسريع عمليات نقل العناوين النخبوية والقصصية إلى منصات الحواسب الشخصية (PC) بنسبة توافق تشغيلي تبلغ 100%، وذلك لتعويض التباطؤ الطبيعي في مبيعات العتاد الصلب بعد وصول منصتها الحالية لمرحلة النضج التجاري، وصيانة دفقات الإيرادات من النزيف المالي.

أتمتة التمويل المنظم لإيقاف نزيف استوديوهات الخدمات الحية

تمنح سوني قطاعات الإنتاج التابعة لها خط دفاع صارم يركز على جودة المحتوى الفردي والمستدام بدلاً من الاندفاع غير المدروس نحو ألعاب الإنترنت الجماعية.

وحرص مبرمجو الميزانيات على دمج بروتوكولات محاسبية تتولى أتمتة إدارة الحصص التمويلية صامتاً، مما يحمي استوديوهات التطوير من التشتيت الفني، ويمنع السخونة الاقتصادية المفرطة الناتجة عن إلغاء المشاريع الكبرى في مراحلها الأخيرة، بالتوازي مع تخصيص شفرات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة عمليات الفحص البرمي.

انفراجة تسويقية ممتازة يترقبها مجتمع الجيمرز والمستهلك المصري

تفتح الاستراتيجية المستحدثة للكيان الياباني آفاقاً استهلاكية واقتصادية بالغة الأهمية يتابعها مراجعو الهاردوير ومحلات التجزئة في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء التقنية محلياً أن توجه سوني لإتاحة سلاسل ألعابها الشهيرة على الحواسب يمثل حلًا عبقرياً وموفراً للمستهلك المصري، لاسيما لفئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يمتلكون أجهزة حواسب متطورة لإدارة مشاريعهم الرقمية، مما يتيح لهم الاستمتاع بأقوى التجارب الترفيهية بسلاسة وبدون أي تعقيد عتادي.

يكشف التقرير السنوي المفصل لشركة سوني لعام 2026 على أن حسم الصدارة في فضاء الألعاب العالمي غادر فخخ التمسك الحصري بالمنصات المغلقة ليرتكز حول مرونة النشر السحابي وتسهيل وتلبية رغبات المستهلك المعاصر؛ ومع بدء تفعيل هذه السياسات المرنة عبر خطوط الإمداد الرقمية، يستعد قطاع الاتصالات والترفيه لمنعطف أدائي مستدام يؤكد أن التوازن بين صيانة الميزانيات وصقل استقرار السوفت وير هو خط الدفاع الأول لحفظ الريادة الاستراتيجية عالمياً ومحلياً.

سوني sony PlayStation

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

الطقس في مصر

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

مرموش

يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع مرموش في صيف 2026

صبري نخنوخ

«خدت منه عربيتين مقابل شاليه».. اعترافات صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع

البايكرز

«الإشارة مش خضرا»| موقف قانون المرور بعد حادث سائقي الموتسيكلات.. مين الغلطان؟

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

البنك الأهلي يرفع الفائدة على شهادات الادخار

مع تراجع الذهب.. البنك الأهلي يفاجئ العملاء برفع الفائدة على شهادات الادخار.. تفاصيل

ترشيحاتنا

المتهمين

الكاميرا صورتهم.. القبض على شخصين تعاطيا المخدرات في الشارع ببورسعيد

صبري نخنوخ

أمام النيابة:«محصلش».. نص اعترافات صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع

صورة أرشيفية

ضبط مبيض محارة يقود سكوتر اصطدم بطفل في الغربية

بالصور

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

بإطلالة صيفية .. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بالأحمر اللافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها وأنوثتها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

نشرة المرأة والمنوعات| فضل شاكر مهدد بالعمى بسبب هذا المرض.. لماذا ينجذب البعوض إلى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

ايمان عبد اللطيف

صاحبة منشور مستشفى الشاطبي.. إحالة الدكتورة أمينة سويدان للمحاكمة

ايمان عبد اللطيف

رسالة وزير التعليم لطلبة الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق الامتحانات

ايمان عبد اللطيف

عدد الأسئلة ودرجة النجاح.. توضيح عاجل من التعليم يخص مادة الدين بالثانوية العامة

ايمان عبد اللطيف

إنجاز غاب 64 عاما.. كأس العالم 2026 مونديال الأرقام القياسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد