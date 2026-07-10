قطاع الفنون التشكيلية يحُدد 15 يوليو موعدًا نهائيًا لتلقي طلبات المشاركة بـ "صالون الشباب" في دورته الـ 36

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور محمود حامد، عن اقتراب الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في الدورة السادسة والثلاثين من "صالون الشباب"، والذي يحمل هذا العام عنوان (زمن شخصي).

وأكد القطاع أن يوم 15 يوليو 2026، هو آخر موعد متاح للفنانين الشباب لتسجيل بياناتهم وإرسال المواد العلمية المطلوبة، مشددًاعلى أنه لن يتم قبول أي طلبات ترد بعد هذا التاريخ.

كما حدد القطاع مجموعة من الضوابط للمشاركة بالدورة الـ36 على النحو التالى:

بيانات المشارك: أن يكون مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 36 عاماً في تاريخ 20 سبتمبر 2026.

طبيعة الأعمال:

يُسمح للفنان المشاركة بعمل واحد فقط في مجال واحد من مجالات الصالون (الرسم، التصوير، الحفر، النحت، التجهيز في الفراغ، الأداء الحركي، التصوير الفوتوغرافي، كمبيوتر جرافيك، فيديو آرت، والفنون التفاعلية).

يجب أن تكون الأعمال من إنتاج عامي 2025 و2026، مع التزام الفنان بالتوقيع وتدوين تاريخ الإنتاج والخامات المستخدمة على خلفية العمل.

يجب ألا يتجاوز طول الضلع الأفقي للعمل مترين، مع مراعاة ألا تتجاوز أبعاد العمل المساحة الإجمالية المقررة لكل فنان.

أصالة العمل: يُحظر تماماً التقدم بأعمال سبق عرضها في قاعات العرض المحلية والدولية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، بما في ذلك مشاريع التخرج. كما يُشترط أن يكون العمل أصيلاً وغير مقلد، وألا يكون منفذاً باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي.

الالتزام الفني: في حال قبول العمل، يجب الالتزام بالتصورات المبدئية التي تم تقديمها، حيث يحق للجنة الفرز والتحكيم استبعاد العمل إذا طرأت عليه تغييرات جوهرية.

رابط التقديم:

ويدعو قطاع الفنون التشكيلية الفنانين الراغبين في المشاركة إلى سرعة المبادرة بالتسجيل وملء استمارة الاشتراك الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeSj8rudSy.../viewform...

تأتي هذه الدورة كمنصة هامة لدعم وتشجيع الطاقات الإبداعية الشابة، حيث يتمنى القطاع التوفيق لجميع المشاركين في تقديم أعمالهم الفنية المتميزة.