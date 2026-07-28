تأجيل محاكمة 7 سيدات بخلية «أخوات داعش» الإرهابية لـ 7 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 7 سيدات بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 6883 لسنة 2026 جنايات المطرية، والمعروفة بـ"خلية أخوات داعش"، لجلسة 7 سبتمبر المقبل، لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2016 وحتى عام 2025، المتهمة الأولى أسست جماعة إرهابية على خلاف القانون الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمات من الثانية وحتى الأخيرة اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ووجه لجميع المتهمات جريمة تمويل الإرهاب.

وقال مجري التحريات، إن المتهمة الأولى أسست الخلية تعتنق الأفكار التكفيرية واستقطبت بعض العناصر النسائية وتكوينها خلية عنقودية تمهيدا لارتكاب عمليات عدائية، وقيام المتهمة بتكليف عناصر الخلية للسفر للخارج لتلقى تدريبات مع الميليشيات في الخارج بدولة ليبيا لتلقة تدريبات على حرب العصابات وتصنيع المتفجرات، وسعى بعضهن للسفر لمطروح وتأجير شقة لعقد اللقاءات التنظيمية، تمهيدا لدخول ليبيا لتلقى التدريبات القتالية.