ارتفاع عدد هجمات المستوطنين بالضفة الغربية إلى 660 خلال النصف الأول من 2026



باعتراف الاحتلال، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بارتفاع عدد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في دلالة تصاعد للخطر وسط تحريض من وزراء حكومة نتنياهو المتطرفين، وعلى رأسهم بن جفير وسموتريتش.

وذكرت جيش الاحتلال بأن هجمات المستوطنين وصلت إلى 660 هجوما خلال النصف الأول من العام الجاري 2026.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أعداد الفلسطينيين القتلى في الضفة الغربية أعلى بكثير مقارنة بالفترات السابقة.

وأضافت بوجود ارتفاع في عدد المصابين الفلسطينيين بهجمات المستوطنين إلى 140 في النصف الأول من هذا العام.



وتستمر أعمال القتل في الضفة الغربية والاقتحامات للمدن الفلسطينية والتجريف والحرق والهدم بحجج واهية.

علاوة على الاقتحامات الكبيرة للمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال تنفذ أعمال تجريف في أراضي المواطنين ببلدة حزما في قضاء القدس، فيما بدأ الجيش الإسرائيلي بهدم منشآت سكنية في تجمع عين الحلوة بالأغوار شرقي الضفة الغربية.