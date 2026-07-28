تعليق خدمات القطارات في أعقاب زلزال قوي ضرب جنوب اليابان

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أكدت الشركة اليابانية المشغلة للقطارات في جزيرة "كيوشو"، تعليق الخدمات على متن جميع قطاراتها؛ وذلك في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب منطقة "كيوشو" في وقت سابق اليوم.

وأفادت شركة "كيوشو" للسكك الحديدية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/ - بأنه تم تعليق جميع القطارات، بما في ذلك قطار "كيوشو شينكانسن" فائق السرعة بسبب الزلزال.

فيما قالت شركة "كيوشو" للطاقة الكهربائية المشغلة لمحطة "جينكاي" للطاقة النووية الواقعة في محافظة "ساجا"، ومحطة "سينداي" للطاقة النووية بمحافظة "كاجوشيما" إنها لم ترصد حدوث أي خلل في أي من المحطتين، مؤكدة أن مستويات الإشعاع بهما لم تتغير.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد أعلنت أن زلزالا قويا بلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر ضرب بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي للبلاد) محافظة "كوماموتو" الواقعة في جزيرة "كيوشو" بجنوب غرب اليابان.

وبلغت شدة الزلزال المستوى السابع وهو الأعلى على مقياس الزلازل الياباني المؤلف من سبعة مستويات.

كما أصدرت وكالة الأرصاد اليابانية تحذيرا من احتمالية حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) للسواحل المطلة على بحر "أرياكي" وبحر "ياتسوشيرو ".