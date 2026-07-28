الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على منطقة سومادلي بشبيلى الوسطى

تمكن الجيش الصومالي اليوم /الثلاثاء/ في استعادة السيطرة على منطقة سومادلي بمحافظة شبيلى الوسطى والتي تعد من أكبر معاقل مليشيات الشباب الإرهابية.

و أفاد الجيش الصومالي - في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا" - أنه ينفذ خاليا عملية تمشيط واسعة في المنطقة لملاحقة فلول مليشيات الشباب الإرهابية، التي فرت من العملية العسكرية، حيث يسعى الجيش إلى ضمان الأمن والاستقرار.

يذكر أن الجيش الصومالي شن مؤخراً سلسلة عمليات عسكرية في محافظة شبيلى الوسطى ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية لتعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهابيين.