الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى قبرص وسط مساع لاستئناف محادثات السلام

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى قبرص اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بشأن تقسيم الجزيرة المستمر منذ عقود، ليصبح بذلك أول أمين عام للأمم المتحدة يزور قبرص منذ أكثر من 16 عاما.

ومن المقرر أن يعقد جوتيريش اجتماعات منفصلة اليوم مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وزعيم القبارصة الأتراك توفان إرهورمان، قبل زيارة لجنة المفقودين. وسيترأس غدا الأربعاء اجتماعا ثلاثيا مع الزعيمين في مكتب بعثة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص.

وقال جوتيريش في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا يمكن للأمم المتحدة فرض السلام. القبارصة وحدهم، من خلال قادتهم، هم من يستطيعون بناءه"، مؤكدا مجددا "التزامه بدعم المجتمعات القبرصية في سعيها للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للقضية القبرصية".

ويرافق جوتيريش مبعوثته الشخصية ماريا أنجيلا هولجين، التي التقت بالزعيمين قبل زيارته.