رسميًا.. سلافيا براج التشيكي يضم إبراهيم النجعاوي قادمًا من الإسماعيلي

أعلن نادي سلافيا براج التشيكي رسميًا تعاقده مع الجناح المصري الشاب إبراهيم النجعاوي، قادمًا من صفوف الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة تمثل بداية مشواره الاحترافي في الملاعب الأوروبية.

الاسماعيلي

ووقع النجعاوي، البالغ من العمر 17 عامًا، عقدًا طويل الأمد مع النادي التشيكي يمتد حتى صيف عام 2030، على أن ينضم في البداية إلى الفريق الرديف ضمن خطة سلافيا براج لتطوير المواهب الشابة وتجهيزها للمنافسة مع الفريق الأول.

ويعد انتقال إبراهيم النجعاوي إلى سلافيا براج إحدى أبرز صفقات احتراف اللاعبين المصريين الشباب هذا الصيف، بعدما لفت الأنظار مع الإسماعيلي ومنتخب مصر للشباب، ليبدأ أولى خطواته في الكرة الأوروبية وسط آمال بمواصلة التطور والظهور مع الفريق الأول مستقبلًا.