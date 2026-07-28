مصادر: جون إدوارد يُبلغ إدارة الزمالك بقراره الرحيل عن القلعة البيضاء

كشفت مصادر خاصة أن جون إدوارد أبلغ إدارة نادي الزمالك بقراره الرحيل عن منصبه، خلال الفترة المقبلة، في خطوة مفاجئة داخل القلعة البيضاء.

واجتمع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك مع جون إدوارد المدير الرياضي لوضع حد لوجهات النظر المختلفة بينهم خلال الفترة الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ورغم 5 ساعات داخل الاجتماع لم يتم التوصل لأي شئ مازال الانقسام حول تعيين الصربي فوك رازوفيتش واستمرار معتمد جمال الذي يدعمه مجلس الإدارة.

وتوسع نطاق الخلاف أيضا بيشمل شركة الكرة في نادي الزمالك حيث يرغب حسين لبيب في حصول الزمالك على النسبة الأكبر بينما يدعم إدوارد وجود نسبة الإدارة في يد المستثمر.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع جديد لاتخاذ قرارات حاسمة بشان المدير الفني وشركة الكرة وأيضا تحديد موعد لعودة الفريق للتدريبات الجماعية حيث لم يتم الاتفاق حتى الان عن موعد المعسكر أو بداية فترة الاعداد بسبب ملف المدير الفني.