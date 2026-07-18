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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طرابلس والقاهرة تفتحان صفحة جديدة.. ثابت والحفني يبحثان توسيع التعاون الدبلوماسي

ثابت والحفني يبحثان توسيع التعاون الدبلوماسي
ثابت والحفني يبحثان توسيع التعاون الدبلوماسي
الديب أبوعلي

التقى السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية في القاهرة، بالسفير تامر الحفني، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، في العاصمة طرابلس، وذلك عقب افتتاح القنصلية المصرية وعودة العمل القنصلي من داخل العاصمة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وجاء افتتاح القنصلية المصرية وعودة السفارة لممارسة أعمالها من طرابلس بعد عودة عدد من السفارات والقنصليات العربية والدولية إلى ليبيا، في ظل ما تشهده العاصمة من تحسن في الأوضاع الأمنية والاستقرار.

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة لدعم مسار الاستقرار وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب جهود المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، ومتابعة الوزارة للملفات الرامية إلى إعادة تفعيل العمل الدبلوماسي وتطوير الخدمات القنصلية.

عودة القنصلية المصرية إلى طرابلس 

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل تعزيز التعاون الدبلوماسي بين ليبيا ومصر، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أشاد الجانب الليبي بالدور الذي قام به السفير تامر الحفني في متابعة ملف إعادة تفعيل الخدمات القنصلية، وحرصه على إنجاز الإجراءات اللازمة لعودة العمل القنصلي بما يسهم في تيسير الخدمات للمواطنين.

وأكد الجانبان أن إعادة افتتاح القنصلية المصرية جاءت ثمرة تعاون وتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة الليبية، وبجهود الإدارات المختصة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في إطار رؤية تستهدف تعزيز الحضور الدبلوماسي لليبيا وتطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة.

ومن المقرر أن تقدم القنصلية المصرية في طرابلس خدمات التصديقات ومنح التأشيرات للمواطنين الليبيين، إلى جانب إنجاز المعاملات القنصلية وتجديد جوازات السفر للمواطنين المصريين، بما يسهم في تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين.

طرابلس السفير عبدالمطلب ثابت ليبيا جامعة الدول العربية السفارة الليبية في القاهرة السفير تامر الحفني عبدالحميد الدبيبة وزارة الخارجية

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