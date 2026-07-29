«قلت لأبو ريدة الراجل ده ما ينفعش».. أحمد العدوي يكشف أسرار الإطاحة بأوسكار روي

كشف أحمد العدوي، الحكم السابق ورئيس لجنة الحكام بمنطقة السويس، كواليس رحيل الكولومبي أوسكار رويز، الرئيس السابق للجنة الحكام، مؤكدًا أنه كان من المطالبين بإنهاء مهمته داخل الكرة المصرية.

وخلال ظهوره في برنامج "الكلام المظبوط" مع الإعلامي هاني حتحوت، قال العدوي: "لازم كان يمشي.. مصر بلد كبيرة، واللي ينفع عندهم ما ينفعش عندنا."

وأوضح العدوي أنه عقد اجتماعًا مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لعرض وجهة نظره بشأن استمرار رويز، مضيفًا: "قلت له الراجل ده ما ينفعش يبقى موجود في مصر."

وأكد رئيس لجنة الحكام بمنطقة السويس أنه قدم أدلة تدعم موقفه، موضحًا: "طبعًا قدمت شات وشواهد، لكن هي خوض في أعراض، فما ينفعش أتكلم فيها."

وأشار إلى أن هاني أبو ريدة اطلع بنفسه على المحادثات، مضيفًا: "شاف الشات بنفسه، لكن أنا حزين من اللي تناول الموضوع في الإعلام، وفي أحد الأشخاص قال إنه معاه صور وفيديوهات ومستندات، وأنا بقوله أنت كداب."

ونفى العدوي امتلاكه أي مقاطع فيديو، قائلًا: "مفيش فيديوهات والله، الأدلة كانت عبارة عن محادثات واتساب، وصاحب الشأن موجود، وأنا حافظ على الحكم بتاعي، وعيل صغير في منتهى الرجولة وقف الراجل ده عند حده."

وعن الأنباء التي ترددت بشأن وجود نية لاستمرار أوسكار رويز في منصبه، شدد العدوي على أن القرار كان محسومًا، قائلًا: "لا، كلام.. موقف حاسم وحازم، وأنا ماشي وعارف إن القرار إن الراجل ده مش هيقعد."