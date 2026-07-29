جنوب السودان يفوز على أوغندا ويحصد برونزية تصفيات الأفروباسكت للناشئين

تغلب منتخب جنوب السودان، على نظيره أوغندا بنتيجة 71-55، في المباراة التي جمعت المنتخبين منذ قليل على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، محققًا المركز الثالث، بتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة الأفروباسكت 2026 للناشئين.

وانتهت الفترة الأولى بالتعادل 19-19، فيما سيطر جنوب السودان على باقي الفترات، حيث انتهت الفترة الثانية والشوط الأول بنتيجة 36-31.

وفي الفترة الثالثة، واصل منتخب ناشئين جنوب السودان سيطرته على المباراة، لتصبح النتيجة 53-42، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه في الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 71-55 محققًا المركز الثالث في البطولة.

وتقام المباراة النهائية لمنافسات الناشئين بين منتخب مصر ونظيره رواندا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بعدما ضمنا تأهلهما للأفروباسكت بمجرد صعودهما للمباراة النهائية.

ويشارك في بطولة الناشئين منتخبات مصر "البلد المضيف"، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا.